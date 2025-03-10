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الترفيه

النمسا تحظر استخدام الهواتف في المدارس

النمسا تحظر استخدام الهواتف في المدارس
10 مارس 2025 20:35

أعلن وزير التعليم في النمسا، كريستوف فيدركير، اليوم الاثنين، حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس النمساوية. 
وقال فيدركير: "إنه في الوقت الذي كانت المدارس قد أرست فيما مضى قواعدها الخاصة بشأن الهواتف، فإن اللائحة الوطنية الجديدة ستمثل تغييراً في النهج، بدعوى أنها ستدعم عمل المعلمين ومديري المدارس بشكل أفضل". 
وأضاف الوزير أنه سيكون في مقدور المدارس تحديد استثناءاتها الخاصة فيما يتعلق بالحظر. 
وقال فيدركير: "إن المخاطر الصحية المعروفة للاستخدام المكثف للهواتف والتغيرات في السلوك الاجتماعي في المدارس استلزمت اتخاذ إجراء"، مضيفاً "أن التواصل الشخصي يجب أن يحل محل النظر إلى شاشات الهواتف أثناء فترات الراحة المدرسية. وسيعني الإجراء الجديد أيضاً تغييرات للآباء". 
وأشار الوزير النمساوي إلى أن "بعض الآباء يرغبون في الاتصال بأطفالهم باستمرار خلال ساعات الدراسة". ووصف فيدركير الهواتف بأنها "قاتلة للتركيز". 

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المصدر: د ب أ
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