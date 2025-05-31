مصطفى غريب في 4 أفلام

القاهرة (الاتحاد)

بعدما حقق نجاحاً لافتاً في مسلسل «أشغال شقة جداً» الذي عرض في رمضان الماضي، يعيش مصطفى غريب حالة من النشاط الفني، حيث يشارك في بطولة 4 أفلام، تُعرض خلال الموسم السينمائي الصيفي لهذا العام.

ويشارك غريب في بطولة فيلم «درويش» مع عمرو يوسف ودينا الشربيني، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، ويؤدي فيه شخصية مساعد لبطل العمل الذي يتورط معه في تنفيذ عمليات نصب، في إطار «أكشن كوميدي» مشوق.

ويتعاون غريب مع أمير كرارة في فيلم «الشاطر»، من تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويجمع بـين «الأكشن والكوميديا»، ويؤدي فيه دور صديق بطل العمل، حيث تحدث واقعة غريبة تقلب حياتهما رأساً على عقب.

كما تعاقد غريب على المشاركة في بطولة فيلم «شمس الزناتي» مع محمد إمام، وهو معالجة جديدة للفيلم الشهير الذي قدمه عادل إمام عام 1991، ويجسد غريب فيه دور «جعيدي»، الشخصية نفسها التي قدمها الراحل إبراهيم نصر في الفيلم الأصلي. كما يظهر ضيف شرف في فيلم «المشروع X» الذي بدأ عرضه مؤخراً، بطولة كريم عبدالعزيز وياسمين صبري.

وفي أولى بطولات غريب الدرامية، يُعرض له حالياً مسلسل «برستيج» على إحدى المنصات الرقمية، ويجسد فيه دور محامٍ قادم من الأقاليم، يجد نفسه محاصراً داخل مقهى مع مجموعة من الأشخاص بسبب عاصفة قوية، ويُتهم في جريمة، ويحاول طوال الوقت إثبات براءته، ضمن أجواء من التشويق والغموض.