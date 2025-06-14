ألمانيا تسجل رقما قياسيا لدرجة حرارة هذا العام

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أنها سجلت أعلى درجة حرارة لهذا العام حتى الآن السبت.

وأوضح متحدث باسم الهيئة تسجيل 35,5 درجة مئوية عند الساعة الثالثة عصرا في مدينة كيتسينجن الواقعة في منطقة فرانكونيا السفلى (جنوب ألمانيا)، لافتا إلى أن هذه القيمة تعد رقما أوليا.

وقال المتحدث "من المؤكد أنه لن يتم تجاوز هذه الدرجة (القياسية) غدا الأحد". وأضاف "ستبقى هذه القيمة كما هي لعدة أيام على الأقل".

وبحسب تقديرات هيئة الأرصاد، لن تسجل درجات حرارة مماثلة خلال الأيام السبعة المقبلة. غير أن هيئة الأرصاد ذكرت أن من المتوقع أن تتجاوز الحرارة حاجز 30 درجة فقط في بعض المناطق، خاصة في جنوب غرب البلاد.