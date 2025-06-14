الأحد 15 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

ألمانيا تسجل رقما قياسيا لدرجة حرارة هذا العام

أشخاص يجلسون قرب نافورة للاحتماء من الحر
15 يونيو 2025 00:11

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أنها سجلت أعلى درجة حرارة لهذا العام حتى الآن السبت.
وأوضح متحدث باسم الهيئة تسجيل 35,5 درجة مئوية عند الساعة الثالثة عصرا في مدينة كيتسينجن الواقعة في منطقة فرانكونيا السفلى (جنوب ألمانيا)، لافتا إلى أن هذه القيمة تعد رقما أوليا.
وقال المتحدث "من المؤكد أنه لن يتم تجاوز هذه الدرجة (القياسية) غدا الأحد". وأضاف "ستبقى هذه القيمة كما هي لعدة أيام على الأقل".
وبحسب تقديرات هيئة الأرصاد، لن تسجل درجات حرارة مماثلة خلال الأيام السبعة المقبلة. غير أن هيئة الأرصاد ذكرت أن من المتوقع أن تتجاوز الحرارة حاجز 30 درجة فقط في بعض المناطق، خاصة في جنوب غرب البلاد.

أخبار ذات صلة
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
اليوم.. بدء تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة
المصدر: د ب أ
ألمانيا
درجات الحرارة
رقم قياسي
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تنشر تنويها للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنشر تنويها للجمهور
14 يونيو 2025
أرشيفية
الأخبار العالمية
وزارة الدفاع الروسية تسقط عدداً من الطائرات المسيرة
اليوم 12:33
إيران: إذا توقفت الهجمات الإسرائيلية سنتوقف أيضاً
الأخبار العالمية
إيران: إذا توقفت الهجمات الإسرائيلية سنتوقف أيضاً
اليوم 12:28
سينر يستعد لويمبلدون بالتعافي من خسارة رولان جاروس
الرياضة
سينر يستعد لويمبلدون بالتعافي من خسارة رولان جاروس
اليوم 12:22
«الاتحاد الدولي» يشيد بدعم عجمان لرياضة بناء الأجسام
الرياضة
«الاتحاد الدولي» يشيد بدعم عجمان لرياضة بناء الأجسام
اليوم 11:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©