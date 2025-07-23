باسم سمرة.. سائق في «زمالك بولاق»

محمد قناوي (القاهرة)

يترقب الممثل باسم سمرة عرض مسلسل «زمالك بولاق»، الذي يشاركه بطولته خالد الصاوي، عبير صبري، وانتصار، تأليف أحمد رجب وإسلام شتا وباسم الخطيب، وإخراج أسامة عمر.

وعن دوره في العمل، قال: أجسد شخصية «سائق ميكروباص» يعيش في حي بولاق، تجمعه الصدفة بأحد سكان الزمالك، ليكتشف أنه شقيقه الذي افترق عنه منذ عشرات السنين، حيث نشأ كل منهما في بيئة مختلفة، وهو ما يُفجر سلسلة من الأحداث الدرامية المليئة بالصراعات والتشويق.

وأوضح سمرة أنه يصور حالياً فيلم «أحلام سلطان المنسي»، ويشاركه البطولة أمير عيد، وفراس سعيد، تأليف وإخراج محمد ناير، ويجسّد فيه شخصية صاحب «كباريه»، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي.

كما يشارك سمرة في بطولة فيلم «برشامة» مع هشام ماجد وريهام عبدالغفور، تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وعبّر سمره عن سعادته بردود الفعل الإيجابية التي تلقاها حول دوره في فيلم «ريستارت»، الذي يُعرض حالياً في صالات السينما، ويشاركه بطولته تامر حسني وهنا الزاهد، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي.