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الترفيه

لبلبة في 3 أفلام

لبلبة
2 أغسطس 2025 01:06

سعيد ياسين (القاهرة)

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صرحت لبلبة بأنها تشارك في بطولة 3 أفلام سينمائية جديدة، حيث تعاقدت مؤخراً على المشاركة في فيلم «كوزمو»، بطولة مصطفى شعبان، وخالد النبوي، تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق، ويتناول رحلة شاب يسعى إلى الانتقام بعد اكتشافه حقيقة مقتل والده بعد سنوات طويلة.
وأوضحت أنها ستتعاون مع نيللي كريم وشريف سلامة وانتصار وعادل كرم في بطولة فيلم «بروفة فرح»، إخراج أميرة دياب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول فتاة تبحث عن عريس مناسب.
ولفتت إلى أنها تنتظر عرض فيلم «الجواهرجي»، بطولة محمد هنيدي ومني زكى وتارا عماد وأحمد السعدني وريم مصطفى، تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.
وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول تطور العلاقات الزوجية بعد مرور 10 سنوات من الزواج، من خلال تاجر جواهر يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته.
وأشارت إلى أنها تجسّد في «الجواهرجي» شخصية والدة بطل الأحداث، وهي المرة الثانية التي تجسد فيها شخصية والدة هنيدي بعد فيلم «وش إجرام»، الذي عُرض عام 2006، معربة عن سعادتها بتعاونها مجدداً مع هنيدي في السينما بعد غياب، وبالتعاون مع منى زكي للمرة الأولى.

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