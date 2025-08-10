مريم الجندي.. رسامة في «فلاش»

سعيد ياسين (القاهرة)



بعدما لفتت الأنظار في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، بمشاركتها في مسلسلي «العتاولة 2» مع أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة، و«ولاد الشمس» مع أحمد مالك، طه دسوقي، ومحمود حميدة، تصور مريم الجندي مشاهدها في المسلسل الجديد «ما تراه ليس كما يبدو»، الذي يتألف من 7 حكايات منفصلة، وتؤدي فيه بطولة حكاية بعنوان «فلاش»، مع أحمد خالد صالح، وعمرو صالح، تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية. وأوضحت الجندي أن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي حول حكايات إنسانية متنوعة، وتتكون كل حكاية من 5 حلقات، وتجسد فيه شخصية رسامة مليئة بالثراء والتفاصيل الإنسانية والدرامية.