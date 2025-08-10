الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

مريم الجندي.. رسامة في «فلاش»

مريم الجندي.. رسامة في «فلاش»
11 أغسطس 2025 01:31

سعيد ياسين (القاهرة)

بعدما لفتت الأنظار في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، بمشاركتها في مسلسلي «العتاولة 2» مع أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة، و«ولاد الشمس» مع أحمد مالك، طه دسوقي، ومحمود حميدة، تصور مريم الجندي مشاهدها في المسلسل الجديد «ما تراه ليس كما يبدو»، الذي يتألف من 7 حكايات منفصلة، وتؤدي فيه بطولة حكاية بعنوان «فلاش»، مع أحمد خالد صالح، وعمرو صالح، تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية. وأوضحت الجندي أن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي حول حكايات إنسانية متنوعة، وتتكون كل حكاية من 5 حلقات، وتجسد فيه شخصية رسامة مليئة بالثراء والتفاصيل الإنسانية والدرامية.

أخبار ذات صلة
تارا عماد تعيش نشاطاً فنياً
ميرا طالب: «الباء تحته نقطة» نقطة تحوّل في مسيرتي
الدراما المصرية
أحمد السقا
الدراما
الدراما الرمضانية
طارق لطفي
باسم سمرة
آخر الأخبار
رئيس الدولة يهنئ رئيس أذربيجان باتفاق السلام الأذري - الأرميني التاريخي
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ رئيس أذربيجان باتفاق السلام الأذري - الأرميني التاريخي
اليوم 19:59
وزير الحكم المحلي الفلسطيني لـ«الاتحاد»: جهود الإمارات في غزة مقدرة فلسطينياً وإقليمياً وعالمياً
الأخبار العالمية
وزير الحكم المحلي الفلسطيني لـ«الاتحاد»: جهود الإمارات في غزة مقدرة فلسطينياً وإقليمياً وعالمياً
11 أغسطس 2025
جانب من جلسة مجلس الأمن الدولي لبحث الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من كارثة جديدة بفعل الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة
11 أغسطس 2025
أطفال فلسطينيون وسط الخيام مع استمرار القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة العشرات بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة
11 أغسطس 2025
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تأكيد سعودي بريطاني على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة
11 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©