الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

صور.. انهيار برج عمره نحو 800 عام في روما

صور.. انهيار برج عمره نحو 800 عام في روما
3 نوفمبر 2025 20:56

شهد وسط العاصمة الإيطالية روما، انهيارا جزئيا لبرج يعود إلى القرن الثالث عشر الميلادي كان قيد الترميم، ما أدى إلى محاصرة أحد العمال تحت الأنقاض، على ما أعلنت السلطات.

وانهار جزء من برج "توريه دي كونتي" بُعَيد الحادية عشرة والنصف صباحا (09,30 ت غ)، وتناثرت أنقاض جزء من الواجهة في الشارع، فيما ارتفعت في الجو سحابة بيضاء كثيفة من الغبار.

يقع البرج في منطقة مزدحمة، قبالة المنتدى الإمبراطوري "فوري إمبريالي" وعلى مقربة من الكولوسيوم الذي يُعَد أهم موقع سياحي في إيطاليا.
وأفاد ناطق باسم جهاز الإطفاء، في تصريح صحفي، بإجلاء ثلاثة عمال كانوا داخل البرج، نُقل أحدهم إلى المستشفى في حال حرجة. لكنّ مسؤولا من مكتب رئيس البلدية قال إن أحد العمال لا يزال موجودا بين الأنقاض.

أخبار ذات صلة
روما يرفض «قمة الكالشيو» بعد 1512 يوماً!
جاسبريني: إصابة ديبالا أفدح من الخسارة أمام ميلان

وكان رئيس بلدية روما روبرتو غوالتييري ووزير الثقافة الإيطالي أليساندرو جولي حاضرين بينما فرض عناصر الإطفاء طوقا حول موقع الحادث وتولوا إبعاد الحشود.
وشهد مراسل صحفي انهيارا جزئيا ثانيا في البرج بعد نحو ساعتين، مما أدى إلى تصاعد سحب من الغبار مجددا.

واستخدم رجال الإطفاء رافعات للوصول إلى نوافذ البرج، بينما دخلت طائرة مسيّرة من نافذة أخرى لاستكشاف المكان.

وقال أحد العمال، الذين كانوا موجودين في الداخل وقت الانهيار الأول، إنه تمكن من الخروج عبر شرفة.
ويجري ترميم "توريه دي كونتي" الذي شُيِّد في مطلع القرن الثالث عشر، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: آ ف ب
انهيار
روما
معالم تاريخية
آخر الأخبار
للمرة الأولى.. "منار أبوظبي" ينطلق في العين
التعليم والمعرفة
للمرة الأولى.. "منار أبوظبي" ينطلق في العين
اليوم 13:59
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©