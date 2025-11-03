صور.. انهيار برج عمره نحو 800 عام في روما

شهد وسط العاصمة الإيطالية روما، انهيارا جزئيا لبرج يعود إلى القرن الثالث عشر الميلادي كان قيد الترميم، ما أدى إلى محاصرة أحد العمال تحت الأنقاض، على ما أعلنت السلطات.

وانهار جزء من برج "توريه دي كونتي" بُعَيد الحادية عشرة والنصف صباحا (09,30 ت غ)، وتناثرت أنقاض جزء من الواجهة في الشارع، فيما ارتفعت في الجو سحابة بيضاء كثيفة من الغبار.

يقع البرج في منطقة مزدحمة، قبالة المنتدى الإمبراطوري "فوري إمبريالي" وعلى مقربة من الكولوسيوم الذي يُعَد أهم موقع سياحي في إيطاليا.

وأفاد ناطق باسم جهاز الإطفاء، في تصريح صحفي، بإجلاء ثلاثة عمال كانوا داخل البرج، نُقل أحدهم إلى المستشفى في حال حرجة. لكنّ مسؤولا من مكتب رئيس البلدية قال إن أحد العمال لا يزال موجودا بين الأنقاض.

وكان رئيس بلدية روما روبرتو غوالتييري ووزير الثقافة الإيطالي أليساندرو جولي حاضرين بينما فرض عناصر الإطفاء طوقا حول موقع الحادث وتولوا إبعاد الحشود.

وشهد مراسل صحفي انهيارا جزئيا ثانيا في البرج بعد نحو ساعتين، مما أدى إلى تصاعد سحب من الغبار مجددا.

واستخدم رجال الإطفاء رافعات للوصول إلى نوافذ البرج، بينما دخلت طائرة مسيّرة من نافذة أخرى لاستكشاف المكان.

وقال أحد العمال، الذين كانوا موجودين في الداخل وقت الانهيار الأول، إنه تمكن من الخروج عبر شرفة.

ويجري ترميم "توريه دي كونتي" الذي شُيِّد في مطلع القرن الثالث عشر، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.