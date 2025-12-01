الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
فؤاد عبدالواحد يحتفي بـ«عيد الاتحاد 54» على مدرّج خورفكان

2 ديسمبر 2025 02:52

أبوظبي (الاتحاد)

هزاع بن زايد: يوم وحدتنا هو يوم عزتنا وفخرنا
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
عيد الاتحاد
اعتلى الفنان فؤاد عبدالواحد خشبة مدرّج خورفكان للمرة الأولى، ضمن الفعاليات الرسمية التي قدّمها المدرّج احتفاءً بـ «عيد الاتحاد الـ 54» لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث امتلأت المدرجات بجمهور حضر بشغف وتفاعل، ليتحوّل المكان إلى لوحة نابضة بالمحبة والفرح، كما تصاعدت الهتافات وترددت الأغنيات الوطنية والعاطفية بين أركان المدرّج الشهير في إمارة الشارقة.
وقدّم فؤاد عبدالواحد عرضاً فريداً مزج فيه بين أصالة الطرب وصدق الأداء، متنقّلاً بين باقة من أعماله الوطنية والعاطفية التي رافقه فيها الجمهور غناءً وتصفيقاً.
وعبّر الفنان خلال الحفل عن عميق سعادته بوجوده الأول على هذا المسرح العريق، قائلاً: «هذه ليلة لن أنساها، والأولى لي على مدرّج خورفكان العريق، ومحبّتكم كانت أعظم هدية. أشعر بفخر كبير وأنا أحتفل معكم بـ (عيد الاتحاد) لدولة الإمارات، وجودكم هو طاقتي، وغنائي لكم هو امتنانٌ وانتماء».
وتداول الحضور مقاطع من الأمسية عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ليواصل الحفل انتشارَه بين جمهور واسع خارج المدرّج، في احتفاء كبير بالأجواء الوطنية واللحظات الموسيقية التي عاشها الجمهور.
وفي ختام الأمسية، وجّه فؤاد عبدالواحد شكره للجمهور والقائمين على تنظيم الحفل، مؤكداً أن هذه الليلة ستكون بداية لعودة متجددة تقدّم أعمالاً أكبر على هذا المسرح الذي وصفه بأنه «مبهر بكل تفاصيله». 

