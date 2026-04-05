شيخة الجابري تكتب: حضنُ الوطن ودفءُ الأسرة

في مسلسل الغمّيضة الذي عُرض في شهر رمضان، رسخ في ذهني مشهد لا يمكن لي تجاوزه، وتقول عنه المؤلفة والكاتبة هبة مشاري حماده: «إنه أصعب مشهد وقد تعبتُ كثيراً عند كتابته، وهو المشهد الذي تظهر فيه أسرة حنان لتأخذ طفلها الوليد من حضنها ليتم وضعه أمام مسجد ليأخذه أحد المصلين، ذلك أنه طفلٌ مجهول الهوية».

كانت حنان تتألم وتبكي بشكل هستيري، فيما التفتت إلى قفص الدجاج، واتجهت إليه لتُعرب عن أسفها لأنها كانت يومياً تأخذ البيض من حضن الدجاجة، وراحت تقول للدجاجة «سامحيني أنا كل يوم آخذ عيالج منّج»، ثم طلبت أن تسامحها على سلوكها غير الإنساني.

ذلك المشهد القوي يثير الأسئلة حول أهمية الأسرة، والوالدين، وحجم العلاقة التي تربط بين أفراد البيت الواحد، تماسكهم، محبتهم، قلوبهم البيضاء، الظل الذي تصنعه الأم ليرافق أبناءها لا يشبهه ظل آخر، والأمان الذي يرافق قلب الوالد لا يمكن للأبناء أن يشعروا به إلا بعد أن يصبح لديهم أطفال.

الأسرة هي الوطن، والسماء، وسقف الأمان، والاطمئنان، وما تحمله لوطنك الصغير من محبة وانتماء تحمله لوطنك الكبير ومجتمعك، فكما أنك لا تستطيع مغادرة أرض تحبها إلى حيث لا عودة، كذلك لا يمكنك تجاهل أسرتك، الأسرة هي بيت الحماية والرعاية، والحكمة، والعلاقة الإنسانية.

في الأسر الصغيرة في عالمنا اليوم الذي تشابكت فيه المفاهيم، تبرز قضية الانفصال عن الأسرة الكبيرة، وعزّز هذه النظرة امتلاك منازل خاصة بعيدة عن البيت الكبير. هذا البعد أوجد نوعاً من الانفصال، وما لم يتم الانتباه إليه سيتحول إلى مشكلة اجتماعية تحتاج إلى حلول.

مشهد المسلسل يطرح قضية الاستقلالية التي على الرغم من مشروعيتها إلا أنها تحتاج إلى المزيد من الدعم الرسمي والحرص على أن تكون الأسرة ممتدة ولا يحدث ذلك إلا بوجود أفرادها في محيط جغرافي واحد، للحفاظ على تماسك الأسرة وتلاحم المجتمعات.

وهكذا تكون الحياة أجمل، وأكثر استقراراً ونماءً، وقدرة على مواجهة التحديات التي قد تعترض طريق الأسرة.

وحقيقة أن المرء لا يستطيع العيش خارج إطار أسرة سوية مستقرة، أمر واقع، فكم من أسرة تصدعت جدرانها بسبب بعض السلوكيات التي قد لا تبدو في ظاهرها مقصودة، ولكنها تحدث وعندها تكون الخسارة أكبر.