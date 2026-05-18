بسمة.. في «عنبر 10»

محمد قناوي (القاهرة)

تستعد الممثلة بسمة، لخوض تجربة درامية جديدة، من خلال مسلسل «عنبر 10»، بطولة منة شلبي، علي قاسم، رشدي الشامي، وصدقي صخر، تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، ومن المقرر أن يُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية. وتدور أحداث «عنبر 10» في إطار درامي تشويقي مستوحى من وقائع حقيقية.

وعن تقديمها لدور الأم، أكدت بسمة، أنها لا تخشى هذه النوعية من الأدوار، إذ إن الممثل الحقيقي يجب أن يمتلك القدرة على تجسيد شخصيات أكبر أو أصغر من عمره، مشيرة إلى أنها قدمت هذه الأدوار في أعمال سابقة، مثل «واحد صحيح»، و«قصة حب»، مؤكدة أن تجربة الأمومة جعلتها أكثر قرباً من هذه الشخصيات.

وأوضحت أنها لا تهتم بحجم الدور بقدر اهتمامها بقيمته الفنية وتأثيره، مؤكدة أن التنقل بين البطولة المطلقة والأدوار الأصغر أمر طبيعي يحدث في جميع أنحاء العالم، طالما يضيف للممثل تجربة جديدة ومختلفة.

وأبدت بسمة، حماسها الكبير لمسلسلات الـ15 حلقة، معتبرة أنها أصبحت الصيغة الدرامية الأنسب، لأنها تعتمد على التكثيف من دون إطالة، كما تمنح صنّاع العمل فرصة أكبر للتركيز وتقديم جودة أفضل.

وعن ابتعادها عن التجارب العالمية، أوضحت أن السبب يعود إلى رغبتها في التواجد بشكل أكبر في حياة ابنتها، وهو ما يتنافى مع فترات التصوير الطويلة خارج مصر، مؤكدة أنها لا تمانع العودة إلى هذه التجارب إذا جاءت الفرصة المناسبة.

وذكرت أنها لا تحصر نفسها في نوعية معينة من الأعمال، سواء الفنية أو الجماهيرية، بل تبحث دائماً عن الأدوار المؤثرة والقادرة على الوصول إلى الجمهور، معتبرة أن السينما التجارية تمثل جزءاً مهماً من نجاح أي فنان وانتشاره.

وأشارت إلى أن السينما العربية مازالت بحاجة إلى المزيد من الأعمال التي تناقش قضايا المرأة بصورة أعمق وأكثر تنوعاً، بعيداً عن القوالب التقليدية، مؤكدة أن تراجع الإنتاج خلال السنوات الأخيرة أثر بشكل واضح على هذه النوعية من الأعمال.