ياسمين والسقا.. في السينما للمرة الأولى

محمد قناوي (القاهرة)



بعد غياب دام 8 سنوات منذ تقديمها فيلم «الأبلة طم طم» عام 2018، تعود ياسمين عبد العزيز، إلى شاشة السينما، من خلال فيلم «خلي بالك من نفسك»، الذي يجمعها مع أحمد السقا، في أول تعاون سينمائي بينهما. ويشارك في بطولته محمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.

وأكدت ياسمين أنها اختارت العودة إلى شاشة السينما بعمل جماهيري يجمع بين الأكشن والكوميديا، مشيرة إلى أنها تستأنف تصوير الفيلم وسط استعدادات مكثفة، ليكون جاهزاً للعرض في موسم عيد الأضحى المقبل. وقالت: العمل يقدم جرعة من التشويق والكوميديا، ويمثل عودة للتعاون من جديد مع السقا بعد مرور أكثر من 23 عاماً منذ لقائنا في مسرحية «كده أوكيه» عام 2003.

وأوضحت ياسمين أنها تعمل حالياً على فيلم «زوجة رجل مش مهم»، الذي يجمعها للمرة الأولى مع أكرم حسني، ويدور في إطار درامي كوميدي حول زوجين يعيشان حياة هادئة، قبل أن تكتشف الزوجة صفات في زوجها تجعلها تشعر بأنها «زوجة رجل مش مهم»، لتبدأ بينهما سلسلة من الخلافات والمواقف الكوميدية. وأكدت أن الفيلم لا يمتّ بصلة للفيلم الشهير «زوجة رجل مهم»، الذي عُرض عام 1988، بطولة أحمد زكي، وميرفت أمين، إخراج محمد خان.

وعن أسباب غيابها عن السينما خلال السنوات الماضية، أوضحت ياسمين أنها كانت حريصة على العودة بعمل قوي ودور مختلف يمثل إضافة حقيقية لمسيرتها، مشيرة إلى أنها وجدت في «خلي بالك من نفسك»، و«زوجة راجل مش مهم» عناصر النجاح من حيث الفكرة والدور. ولفتت إلى أن انشغالها بالأعمال الدرامية أيضاً كان أحد أسباب ابتعادها عن السينما، حيث قدمت خلال السنوات الماضية عدداً من المسلسلات، بينها «لآخر نفس»، «ونحب تاني ليه»، «اللي ملوش كبير»، «ضرب نار»، «وتقابل حبيب»، و«وننسى اللي كان».