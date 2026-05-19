«سوق أمنيات عيد الأضحى» يستمر حتى 10 يونيو

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة تحقيق أمنية الإمارات، بالتعاون مع مكاني الشامخة، النسخة الـ 15 من «سوق أمنيات عيد الأضحى»، والتي تستمر حتى 10 يونيو المقبل في مكاني الشامخة بأبوظبي.وتأتي المبادرة انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التلاحم المجتمعي خلال «عام الأسرة»، وتجسيداً لقيَم التكافل والتراحم والشراكة المجتمعية التي يرتبط بها عيد الأضحى المبارك، إلى جانب دعم الأطفال الذين يواجهون أمراضاً خطيرة وعائلاتهم. ويهدف السوق، الممتد على مدار شهر كامل، إلى دعم رسالة المؤسسة في تحقيق أمنيات الأطفال الذين يعانون من أمراض خطيرة، من خلال تجربة مجتمعية تفاعلية تجمع بين الأنشطة الترفيهية والفعاليات الثقافية والمشاركة المجتمعية. ويتضمن «سوق أمنيات عيد الأضحى» برنامجاً من الفعاليات الترفيهية خلال عطلات نهاية الأسبوع، يشمل عروض الساحر والشخصيات الكرتونية وعروض المهرجين، بهدف توفير أجواء ترفيهية للعائلات والأطفال. كما يشهد السوق خلال عطلة عيد الأضحى عروض العيالة التراثية التي تحتفي بالموروث الثقافي الإماراتي وأجواء العيد. وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحقيق أمنية الإمارات: «يجسّد سوق أمنيات عيد الأضحى القيم التي يرسّخها عام الأسرة من خلال جمع أفراد المجتمع لدعم الأطفال والعائلات الذين يواجهون تحديات صحية صعبة. وتواصل شراكتنا مع مكاني العقارية دورها في توسيع أثر المبادرات الإنسانية وتعزيز المشاركة المجتمعية». من جانبه، قال هيثم سليمان، الرئيس التنفيذي لـ «مكاني»: «تعكس استضافة سوق أمنيات عيد الأضحى الالتزام بدورنا المجتمعي وحرصنا على تعزيز الروابط مع المجتمع المحلي. ومن خلال شراكتنا مع مؤسسة تحقيق أمنية الإمارات، نفخر بدعم مبادرة تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة خلال عام الأسرة، عبر تعزيز الترابط المجتمعي ودعم الأطفال والعائلات المحتاجة». وتُسلّط المبادرة الضوء على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، بما يعزِّز ثقافة العطاء والتكافل المجتمعي في دولة الإمارات.