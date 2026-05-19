أكرم حسني.. في «ما تصغروناش»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يعود الممثل أكرم حسني، إلى خشبة المسرح خلال موسم عيد الأضحى المقبل، من خلال مسرحية «ما تصغروناش»، يشارك في بطولتها بيومي فؤاد، وآية سماحة، تأليف ضياء محمد، وإخراج وليد طلعت.

ويجسِّد حسني في العرض المسرحي شخصية «صادق»، الابن المحوري داخل عائلة تعاني حالة وراثية غريبة تجعل أفرادها يولَدون بملامح متقدمة في العمر ومشكلات صحية، ليبدأ رحلة البحث عن علاج ينقذ أسرته من المعاناة والتنمر الاجتماعي.

وعلى الصعيد السينما، ينتظر أكرم حسني، طرح الفيلم الجديد «الورشة»، مع هشام ماجد، ومصطفى غريب، إخراج أحمد النجار، ويقدم خلاله شخصية رجل بسيط يواجه سلسلة من المواقف الصعبة التي تقلب حياته رأساً على عقب، لتكشف الأحداث تدريجياً عن جوانب إنسانية جديدة في الشخصية.

ويواصل حسني، تصوير فيلم «زوجة رجل مش مهم»، تشاركه بطولته ياسمين عبد العزيز، تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول رجل يعاني هوس حب الظهور، ويعتقد أنه شخصية مؤثّرة ومهمة على الرغم من افتقاده لأي مقومات استثنائية، في مفارقة ساخرة تكشف العديد من المواقف الكوميدية. كما يواصل تحضيراته النهائية للجزء الثاني من فيلم «بنك الحظ»، بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول عام 2017، ويشارك في بطولته محمد ممدوح، ومحمد ثروت، تأليف الثنائي مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.