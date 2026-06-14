8 خطوات لاستخدام منتجات العناية بالبشرة

شعبان بلال (القاهرة)

قد تمتلكين العديد من منتجات العناية بالبشرة، لكنكَ لا تحققين الاستفادة القصوى منها. السر هنا يكمن في خطوات ترتيب استعمال هذه المنتجات بشكل سليم، والتي تبدأ من الأخف للأثقل لتحقيق غايتك. ونشير إلى الترتيب الصحيح لهذه المنتجات لتحقيق العناية الأكثر فاعلية:

1 - المنظِّف

غسل الوجه هو الخطوة الأولى دائماً في روتين العناية بالبشرة. فالتنظيف يُهيئ البشرة لامتصاص المنتجات بشكل أفضل. عند اختيار غسول الوجه، احرصي على اختيار غسول لطيف، خالٍ من الكحول، وغير مقشِّر. فهذه الغسولات لا تُزيل الزيوت الطبيعية التي تساعد في الحفاظ على توازن حاجز البشرة. بللي وجهكِ بالماء الفاتر، ثم دلّكي المنظف بلطف على بشرتك بأطراف أصابعك. جفّفي وجهك بالتربيت عليه بمنشفة. اغسلي وجهكِ صباحاً ومساءً، وبعد التعرّق.

2 - «التونر»

«التونر» ليس ضرورياً باستمرار، لكنه يزيل الزيوت الزائدة والأوساخ بعد التنظيف. ويساعد على ترطيب البشرة الجافة والحفاظ على توازن درجة حموضتها، ما قد يمنع ظهور حَب الشباب. اختاري «التونر» المرطِّب الذي يحتوي على حمض «الهيالورونيك» أو ماء الورد إذا كانت بشرتك جافة أو حساسة. أما البشرة الدهنية والمعرَّضة لحَب الشباب، فقد تحتاج إلى «تونر» يحتوي على مكوّنات قابضة، مثل حمض «الساليسيليك».

3 - علاج البقع

ضعي علاجات البقع مباشرة بعد التنظيف أو استخدام التونر لعلاج البثور أو تفتيح البقع الداكنة. تستهدف هذه المنتجات مناطق صغيرة من الجلد، وتحتوي على مكوّنات مختلفة حسب نوع مشكلة البشرة. ضعي كمية صغيرة من العلاج الموضعي بأصابع نظيفة على المنطقة المصابة، استخدمي هذه المنتجات حسب الحاجة، مع اتباع التعليمات، وتجنّبي وضع «السيرومات» أو أي علاجات أخرى على المناطق المعالجة.

4 - «السيروم»

ضعي «السيروم» مباشرة على بشرتك بعد التنظيف و«التونر». يعمل «السيروم» على تحسين ترطيب البشرة، وتفتيحها، أو معالجة مشاكل جلدية محددة. من أنواع «السيرومات» الشائعة: «فيتامين سي»، «النياسيناميد»، وأحماض «ألفا هيدروكسي» AHAS. البداية الأمثل بكمية بسيطة من «الريتينول» أو «الريتينويد» كل ليلتين حتى تعتاد بشرتكِ عليه، ما يستغرق عادةً بضعة أسابيع. قد يزيد «السيروم» من حساسية البشرة لأشعة الشمس، لذا استخدميه ليلاً فقط، وضعي مرطباً واقياً من الشمس في الصباح.

5 - كريم العين لستِ بحاجة إلى كريم للعين، لكنه يرطِّب البشرة الرقيقة تحت العينَين. هذه المنطقة من الجلد معرَّضة للتجاعيد وأضرار أشعة الشمس. ضعي كريم العين بعد أي علاجات أخرى لمساعدة بشرتك على امتصاصه. استخدمي إصبع البنصر لتوزيع الكريم بعد وضع «السيروم» أو «الريتينول»، وتعاملي مع هذه المنطقة الحساسة من الجلد بلطف، وتجنّبي شدّها.

6 - المرطِّب

عادةً ما يكون قوام المرطّبات أكثر كثافة، لذا استخدميها بعد «السيروم» أو العلاجات الخفيفة. يمكنكِ استخدام المرطِّب بعد التنظيف إذا كنت ترغبين في روتين عناية بالبشرة بسيط للغاية. تزيد المرطبات من ترطيب البشرة وترمِّم حاجزها الواقي، كما تُغلق المسام، وقد تمنع امتصاص المنتجات الخفيفة بشكل كامل إذا تم وضعها بعد المرطِّب.

على أصحاب البشرة الجافة البحث عن مرطّبات تحتوي على مكوّنات مثل «السيراميدات» أو «الجلسرين» أو زبدة الشيا لترطيب مكثَّف. أما أصحاب البشرة الدهنية أو المعرضة لحَب الشباب، فيمكنهم الاستفادة من المرطبات الخالية من الزيوت وغير المسبِّبة للرؤوس السوداء، والتي تحتوي على مكوّنات مثل حمض «الهيالورونيك» أو التركيبات الخفيفة. دلّكي المرطِّب بلطف على كامل الوجه والرقبة، وضعيه تحت عينيك إذا لم تستخدمي كريم العينَين.

7 - زيوت الوجه

توفِّر زيوت الوجه ترطيباً إضافياً، لذا ضعيها دائماً بعد المرطب. لأن زيوت الوجه عادةً ما تكون أكثر كثافةً وثقلاً من المرطّبات، وقد تشكِّل حاجزاً يمنع المرطِّب من اختراق البشرة بالكامل. ضعي بضع قطرات من زيت الوجه على أطراف أصابعك بعد ترطيب البشرة. ويمكن أيضاً وضع الزيت مباشرة على الجبهة والخدَّين، ثم تدليكه بلطف على الوجه والرقبة.

8 - واقي الشمس

ضعي واقي الشمس دائماً كخطوة أخيرة في روتين العناية بالبشرة النهاري. يحمي واقي الشمس بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية، التي تتسبب بشيخوخة الجلد وسرطان الجلد. ابحثي عن واقي شمس ذي تغطية واسعة النطاق ومعامل حماية من الشمس SPF 30 أو أعلى. يمكن أيضاً استخدام مستحضرات التجميل والمرطّبات التي تحتوي على معامل حماية من الشمس، ولكنها قد لا توفِّر الحماية الكافية.

ضعي واقي الشمس برفق على الوجه والرقبة والأذنَين. استخدمي 2 ملليغرام من واقي الشمس لكل سنتيمتر مربع من الجلد، أي ما يعادل حجم حبة البازلاء تقريباً.