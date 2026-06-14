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الترفيه

«مهرجان كلباء الرياضي» يعتمد هويته الجديدة

«مهرجان كلباء الرياضي» يعتمد هويته الجديدة
14 يونيو 2026 13:02

الشارقة (وام)
اعتمدت اللجنة المنظِّمة للنسخة الأولى من مهرجان كلباء الرياضي، خلال اجتماعها الثاني، برئاسة الدكتور سيف الزعابي، عضو مجلس الشارقة الرياضي، الهوية الجديدة للمهرجان الذي يضم مجموعة من المنافسات الرياضية والفعاليات المجتمعية والبرامج الترفيهية.وحضر الاجتماع، الذي عُقد بمقر مجلس الشارقة الرياضي، عبدالرحمن الدرمكي، مدير المهرجان وأعضاء اللجنة المنظِّمة. وناقش الاجتماع ملامح النسخة الأولى للمهرجان وتقارير اللجان الفرعية المتعلقة بالتحضيرات وبرامج المسابقات والفعاليات المصاحبة وحفل الافتتاح والحملة الإعلامية للحدث. كما تقرر اعتماد هوية بصرية جديدة للمهرجان تنسجم مع رؤيته الجديدة وتعكس السمات المميزة لمدينة كلباء، إلى جانب تنظيم زيارة ميدانية لموقع إقامة الفعاليات للوقوف على الترتيبات التنظيمية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات واللجان المعنية. وشهد الاجتماع اعتماد الرؤية الاستراتيجية للمهرجان، تحت شعار «كلباء وجهة رائدة للرياضة والمجتمع»، بما يعكس توجّه الحدث نحو تعزيز مكانة المدينة وجهة للرياضة والمجتمع والسياحة، تسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز المشاركة المجتمعية واستثمار المقومات الطبيعية التي تتميز بها مدينة كلباء. وأكد الدكتور سيف الزعابي، خلال الاجتماع، أهمية المهرجان بهويته الجديدة، مشيراً إلى أن فعالياته المتنوعة ستؤكد مكانة مدينة كلباء وجهة رائدة للرياضة والمجتمع، وأن العمل بروح الفريق الواحد كفيل بتحقيق النجاح المنشود للحدث في ثوبه الجديد. وأوضح أن المهرجان يمثّل امتداداً للنجاحات التي حققتها دورة كلباء للألعاب الشاطئية خلال السنوات الـ 5 الماضية، مؤكداً أهمية إبراز التحول الجديد للمهرجان على المستويَين التنظيمي والمضموني من خلال مختلف الترتيبات الفنية واللوجستية. وأشار إلى المهرجان سيستثمر فعالياته المتنوعة في الترويج للمقومات السياحية التي تتمتع بها مدينة كلباء، خلال فترة إقامة المهرجان.

مدينة كلباء
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