بوتشيلي يُحيي «كلاسيكيات يا سلام» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يقدم أسطورة الموسيقى الإيطالية التينور العالمي أندريا بوتشيلي، أولى حفلات فعالية «كلاسيكيات يا سلام»، سلسلة الحفلات الموسيقية الجديدة التي تقام ضمن برنامج حفلات «يا سلام» الترفيهية، خلال أسبوع سباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1 أبوظبي 2026». يُحيي بوتشيلي، الحفل على مسرح «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس 2 ديسمبر، بمرافقه الأوركسترا السيمفونية الوطنية الأرمنية، وذلك تزامناً انطلاق أسبوع الرياضة والترفيه. تضاف فعالية «كلاسيكيات يا سلام»، التي تنظِّمها «إثارة»، بالتعاون مع «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي»، و«ميرال»، إلى برنامج الترفيه الخاص بسباق جائزة أبوظبي الكبرى، الذي يتضمن حفلات ما بعد السباق، والحفلات الرسمية ما بعد السباق. وتضم قائمة الفنانين المشاركين لويس كابالدي، زارا لارسون، وفرقة Imagine Dragons، بالإضافة إلى فنانين آخرين يُعلن عن أسمائهم لاحقاً. وتقدِّم الفعالية الجديدة روائع الموسيقى الكلاسيكية للمرة الأولى، ما يعزِّز فعاليات أسبوع السباق الترفيهية لتشمل مختلف أنواع الموسيقى وتتوجَّه لمختلف الأجيال.التينور العالمي أندريا بوتشيلي، جذب أنظار الجماهير في مختلف أنحاء العالم لأكثر من 3 عقود، واشتهر بأعماله الكلاسيكية المحببة التي تجمع بين الموسيقى الكلاسيكية والعصرية، أبرزها Con te partirò، وCanto della Terra، وAve Maria. وقد باعت أعماله أكثر من 90 مليون أسطوانة حول العالم، وقدَّم عروضاً في مناسبات عالمية، بينها الألعاب الأولمبية وكأس العالم. ويتزامن هذا العام مع الذكرى الثلاثين لإصدار ألبوم Romanza، الذي رسَّخ مكانة بوتشيلي، ظاهرة موسيقية عالمية. وصدر الألبوم في عام 1997، وضمّ مجموعة من أشهر أعماله، محقِّقاً تصنيفات بلاتينية وماسية في أكثر من 20 دولة. وقال ديفيد باول، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال في «إثارة»: تمثِّل سلسلة «كلاسيكيات يا سلام» محطة جديدة ومهمة ضمن برنامج الترفيه المصاحب لسباق جائزة أبوظبي الكبرى، ويُعد بوتشيلي، الخيار الأمثل لتدشين هذه التجربة. ونهدف من خلال هذا العرض إلى الارتقاء بتجربة أسبوع السباق، وتقديم محتوى ترفيهي يعكس حجم طموحاتنا ويعزِّز مكانة الحدث، أحد أبرز الفعاليات العالمية.