حملة «الجواب ياس» تعود بتجارب متكاملة للعائلات

أبوظبي (الاتحاد)



شكَّلت حملة «الجواب ياس»، التي أطلقتها جزيرة ياس في وقت سابق من هذا العام، استجابة للتحوّلات في أنماط السفر وتغيّر أولويات المسافرين. ففي الوقت الذي تتنوّع فيه الخيارات وتتزايد فيه تعقيدات التخطيط، قدمت الحملة مفهوماً أكثر بساطة لاختيار الوجهة، من خلال جمع باقة متكاملة من التجارب في مكان واحد، ومن هنا جاءت الرسالة واضحة: «الجواب ياس».





عطلات شاملة

استندت حملة «الجواب ياس» إلى فهم واضح للتحوّلات التي يشهدها قطاع السفر وتغير أولويات المسافرين. ففي ظل توجه 87 % من المسافرين نحو العطلات الشاملة، واعتبار 41 % منهم أن التخطيط للرحلة يمثل أكبر تحد قبل السفر، رسَّخت جزيرة ياس مكانتها باعتبارها أكثر من مجرد وجهة، بل حل متكامل يجمع كل ما يحتاج إليه المسافر في مكان واحد، ويجعل التخطيط للرحلة تجربة سلسة بكل تفاصيلها.





أولويات المسافرين

وجاء إطلاق حملة «الجواب ياس» لتلبية الطلب المتزايد على العطلات التي يسهل التخطيط لها، حيث قدمت جزيرة ياس مفهوماً يجمع بين المدن الترفيهية العالمية مثل «عالم فيراري أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد أبوظبي»، و«وعالم وارنر براذرز أبوظبي»، و«سي وورلد أبوظبي»، و«كلايم أبوظبي»، وتجارب الإقامة الفندقية، وخيارات الطعام، وتجارب الترفيه والاستجمام في وجهة واحدة متكاملة. وقد حظي هذا المفهوم بإقبال واسع، ليؤكد أن تبسيط تجربة التخطيط بات من أبرز أولويات المسافرين اليوم.





نمو استثنائي

وحقّقت الحملة نتائج استثنائية، حيث سجّلت أرقاماً قياسية عبر مختلف مؤشرات الأداء الرئيسة، لتتجاوز بذلك كل المستويات التي سجَّلتها الحملات السابقة، وترسِّخ مجدداً مكانة جزيرة ياس إحدى الوجهات الترفيهية الرائدة. وأسهمت الحملة في تحقيق نمو سنوي استثنائي عبر مختلف مؤشرات الأداء الرئيسة، حيث ارتفع نطاق الوصول بنسبة 424 %، ازدادت زيارات الموقع الإلكتروني بنسبة 13 %، ارتفعت عمليات البحث عن باقات جزيرة ياس بنسبة 441%، وحقّق المحتوى والأفلام الإعلانية الخاصة بالحملة أكثر من 15.7 مليون تفاعل عبر منصّات التواصل الاجتماعي.

وبناء على هذا النجاح، تنطلق حملة «الجواب ياس» في مرحلتها الجديدة لتواصل ترسيخ الرسالة التي قامت عليها منذ البداية، والمتمثلة في تبسيط قرار السفر، وتجاوز الحيرة التي يفرضها تعدد الخيارات، وتقديم تجربة متكاملة تجعل التخطيط للعطلة أكثر سهولة، وتمنح المسافرين التجربة السلسة التي يبحثون عنها.





سهولة الحجز

لا تتوقف الفكرة التي قامت عليها حملة «الجواب ياس» عند النجاح الذي حقّقته في مرحلتها الأولى. فبعدما رسَّخت مفهوماً يقوم على تبسيط التخطيط، وسهولة الحجز، وتقديم تجربة متكاملة في وجهة واحدة، تعود الحملة في مرحلتها الجديدة لتواصل البناء على هذا النجاح وتطويره. ومع استمرار المسافرين في البحث عن خيارات توفر عليهم عناء التخطيط وتمنحهم تجربة أكثر سهولة، تزداد أهمية «الجواب ياس» أكثر من أي وقت مضى. وتقدم الحملة في مرحلتها الجديدة المفهوم نفسه الذي لاقى استحسان المسافرين، ولكن بتجارب أكثر تنوّعاً، وبحضور أوسع، ومحتوى أكثر تفاعلاً.



خيارات أوسع

بعد النجاح الذي حقّقته حملة «الجواب ياس» وتفاعل المسافرين مع مفهومها، تنطلق «الجواب ياس 2.0» لتفتح فصلاً جديداً من مسيرة الحملة، مع تجارب أكبر، وخيارات أوسع، وأجواء أكثر حيوية تعزِّز مكانة جزيرة ياس وجهة متكاملة للعطلات.