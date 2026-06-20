أمينة خليل تخوض تجربة «الأمير»

سعيد ياسين (القاهرة)



تخوض الممثلة أمينة خليل، تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل «الأمير»، بطولة أحمد عز، سامي الشيخ، خالد الصاوي، ياسمينا العبد، والممثلة التركية توبا بويوكستون، والإسباني بيدرو ألونسو، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج ستيفن هوبكينز، ومن المقرر عرضه فور الانتهاء من تصويره على إحدى المنصّات الإلكترونية.

وأوضحت أمينة أن «الأمير» يمثِّل ثالث تعاون يجمعهما بأحمد عز بعد فيلم «الخلية» والمسلسل الإذاعي «الديزل»، مشيرة إلى أن تجربة المسلسل متميزة ومختلفة على صعيدَي الشكل والمضمون، وقد تحمّست للمشاركة فيه بمجرد عرضه عليها، خصوصاً أنه يضم العديد من مشاهد الأكشن والحركة المليئة بالتشويق.

وأفادت بأن جزءاً كبيراً من مشاهد الفيلم الخارجية يصوَّر في الصحراء، ما يمثِّل تجربة مختلفة مليئة بالحماس والتحديات، إلى جانب ضمّه عدداً كبيراً من الممثلين العرب والأجانب، مشيرة إلى ثقتها الكبيرة في مؤلف العمل صلاح الجهيني، الذي تعاونت معه في عدد من الأفلام.

وعلى صعيد السينما، تنتظر أمينة خليل، عرض فيلمها الجديد «فرقة الموت»، مع أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، محمود حميدة، وخالد كمال، وإخراج أحمد علاء الديب. وتدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق خلال أربعينيات القرن الماضي، وتجسِّد فيه شخصية زوجة ضابط يدخل في صراعات معقّدة.