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الترفيه

أنغام تُطرب جمهور الإمارات

أنغام تُطرب جمهور الإمارات
20 يونيو 2026 17:08

دبي (الاتحاد)
أحيت المطربة أنغام، أمس الجمعة، حفلاً غنائياً مميّزاً على مسرح «كوكاكولا أرينا» في دبي، وسط أجواء فنية راقية غلبت عليها الرومانسية والطرب الأصيل.
وشهدت الليلة الطَّربية حضوراً جماهيرياً كثيفاً توافد من إمارات الدولة للاستمتاع بسهرة استثنائية حملت الكثير من المشاعر والذكريات.
قدّمت أنغام، خلال الحفل، باقة متنوعة من أشهر أعمالها الغنائية التي شكَّلت محطات بارزة في مسيرتها الفنية، حيث تنقّلت بين الأغاني الكلاسيكية والحديثة بإحساسها المعروف وأدائها المتقن، وأثارت حالة من الانسجام والتفاعل مع محبّيها من مختلف الأعمار، والذين ردّدوا معها كلمات أغانيها من بداية الحفل وحتى نهايته.

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ونوّعت أنغام، بين مجموعة من الأغاني التي لاقت استحساناً واسعاً من الحضور، بينها «ياريتك فاهمني»، «حالة خاصة»، «مش حبيبي بس»، «أساميك الكتيرة»، «سيبتلي قلبي»، و«تيجي نسيب»، إلى جانب عدد من الأعمال التي استعرضت أجمل مراحل الأغنية العربية المعاصرة.
وحرصت أنغام، منذ اللحظة الأولى لدخولها المسرح، على التواصل المستمر مع الجمهور، معبّرة عن سعادتها الكبيرة بالعودة إلى دبي وإحياء هذه الأمسية التي أضافت محطة جديدة إلى سجلِّ حفلاتها الناجحة في دولة الإمارات، وأمام جمهورها الذي وصفته بالداعم الحقيقي لمسيرتها الفنية.
ويؤكد النجاح اللافت، الذي حققه الحفل، المكانة المتميزة التي تحظى بها أنغام في الساحة الغنائية العربية، باعتبارها واحدة من أبرز الأصوات النسائية التي نجحت على مدار سنوات طويلة في الحفاظ على حضورها الفني وتقديم أعمال تحقِّق صدىً واسعاً لدى الجمهور.

أنغام
حفل غنائي
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