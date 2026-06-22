أحمد عيد يواجه تحديات في الشكل والمضمون

سعيد ياسين (القاهرة)

بعد غياب عامين، منذ مشاركته في «أهل الكهف» في يونيو 2024، يعود الممثل أحمد عيد، إلى شاشة السينما من خلال الفيلم الجديد «الشيطان شاطر»، يشاركه بطولته زينة، محمود حميدة، محمد أنور، وحنان سليمان، تأليف لؤي السيد، وإخراج عثمان أبو لبن. وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، ويتناول الصراع بين الخير والشر من منظور ساخر يكشف سهولة التلاعب بالنفس البشرية، كما يناقش تفاصيل الحياة اليومية للمجتمع في قالب يجمع بين الكوميديا السوداء والتشويق. وأوضح عيد، أن دوره في الفيلم جديد ومختلف عن أدواره السابقة، ويعتبره إضافة قوية ومهمة إلى مشواره الفني، كما يتماشى مع ميله إلى تجسيد الشخصيات الجديدة التي تنطوي على تحديات من حيث الشكل والمضمون. وأشار إلى أنه حرص خلال الفترة الماضية على تقديم عدد من الشخصيات الدرامية والتراجيدية، بعيداً عن الكوميديا التي اشتهر بها منذ بداياته، إيماناً منه بأن الممثل الحقيقي يجب أن يقدِّم أنماطاً وشخصيات مختلفة من الأدوار، وألا يستسلم لحصره في نوع معين من الشخصيات، وهو ما تحقّق معه في موسم رمضان الماضي، حيث شارك في بطولة مسلسل «أولاد الراعي»، مع خالد الصاوي وماجد المصري، وجسَّد فيه شخصية غامضة للغاية، حياتها مليئة بالأسرار.