الإثنين 22 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

أحمد عيد يواجه تحديات في الشكل والمضمون

أحمد عيد يواجه تحديات في الشكل والمضمون
22 يونيو 2026 16:21

سعيد ياسين (القاهرة)
بعد غياب عامين، منذ مشاركته في «أهل الكهف» في يونيو 2024، يعود الممثل أحمد عيد، إلى شاشة السينما من خلال الفيلم الجديد «الشيطان شاطر»، يشاركه بطولته زينة، محمود حميدة، محمد أنور، وحنان سليمان، تأليف لؤي السيد، وإخراج عثمان أبو لبن. وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، ويتناول الصراع بين الخير والشر من منظور ساخر يكشف سهولة التلاعب بالنفس البشرية، كما يناقش تفاصيل الحياة اليومية للمجتمع في قالب يجمع بين الكوميديا السوداء والتشويق. وأوضح عيد، أن دوره في الفيلم جديد ومختلف عن أدواره السابقة، ويعتبره إضافة قوية ومهمة إلى مشواره الفني، كما يتماشى مع ميله إلى تجسيد الشخصيات الجديدة التي تنطوي على تحديات من حيث الشكل والمضمون. وأشار إلى أنه حرص خلال الفترة الماضية على تقديم عدد من الشخصيات الدرامية والتراجيدية، بعيداً عن الكوميديا التي اشتهر بها منذ بداياته، إيماناً منه بأن الممثل الحقيقي يجب أن يقدِّم أنماطاً وشخصيات مختلفة من الأدوار، وألا يستسلم لحصره في نوع معين من الشخصيات، وهو ما تحقّق معه في موسم رمضان الماضي، حيث شارك في بطولة مسلسل «أولاد الراعي»، مع خالد الصاوي وماجد المصري، وجسَّد فيه شخصية غامضة للغاية، حياتها مليئة بالأسرار.

أخبار ذات صلة
400 عارض و600 علامة تجارية بمعرض دبي للأخشاب
دبي تستضيف معرض (إيبكس 2026) سبتمبر المقبل
آخر الأخبار
400 عارض و600 علامة تجارية بمعرض دبي للأخشاب
اقتصاد
400 عارض و600 علامة تجارية بمعرض دبي للأخشاب
اليوم 17:17
دبي تستضيف معرض (إيبكس 2026) سبتمبر المقبل
اقتصاد
دبي تستضيف معرض (إيبكس 2026) سبتمبر المقبل
اليوم 17:13
فضية وبرونزية لفرسان الشراع في «دولية» هيكستيد لقفز الحواجز
الرياضة
فضية وبرونزية لفرسان الشراع في «دولية» هيكستيد لقفز الحواجز
اليوم 16:45
منتخب الريشة الطائرة يتأهّل للمشاركة في بطولة العالم
الرياضة
منتخب الريشة الطائرة يتأهّل للمشاركة في بطولة العالم
اليوم 16:30
طحنون بن زايد يترأّس اجتماع مجلس الشؤون الاستثمارية التابع للمجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية
علوم الدار
طحنون بن زايد يترأّس اجتماع مجلس الشؤون الاستثمارية التابع للمجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية
اليوم 16:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©