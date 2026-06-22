«سواعد الإمارات التطوعية» تناقش دور الأسرة



الفجيرة (وام) نظّمت جمعية سواعد الإمارات التطوعية، جلسة حوارية تحت شعار «الأسرة نبض المجتمع ومستقبل الأجيال»، بحضور الشيخ أحمد بن علي الشرقي، وذلك بمجلس مريشيد المجتمعي. وتناولت الجلسة التجارب المُلهمة والقيَم الراسخة التي تعزِّز من إمكانيات الأجيال في مجتمع متماسك، وتضمنت المحاور التحديات التي تواجه الأُسر في ظل التطورات المتسارعة وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي في الثقة الحوار، كما استعرضت نماذج ناجحة من الأسر الإماراتية التي لها بصمات إيجابية في المجتمع وإنجازات متنوعة، والتي حصلت على جوائز مختلفة في مسيرتها التربوية. وشارك في الجلسة المقدم أحمد الهاشمي، مدير إدارة حماية وقاية المجتمع للقيادة العامة لشرطة الفجيرة، والرائد مريم علي الزحمي، مدير قسم التوعية لقسم الشرطة المجتمعية، والدكتور عادل عبدالله، مستشار التدريب والتنمية.