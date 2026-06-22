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«اليوغا تحت القبة».. في «اللوفر أبوظبي»

«اليوغا تحت القبة».. في «اللوفر أبوظبي»
23 يونيو 2026 00:30

أبوظبي (الاتحاد)

احتفى متحف اللوفر أبوظبي، أمس الأحد، بالدورة الـ 12 من اليوم العالمي لـ «اليوغا»، من خلال استضافة فعالية «اليوغا تحت القبة» مجدَّداً، حيث استقبل مئات المشاركين في صباح هادئ جمع بين الحركة والتواصل.
نظِّمت الجلسة بالتعاون مع سفارة الهند، وأُقيمت تحت القبة الأيقونيّة قبل ساعات الافتتاح الرسمية للجمهور، حيث جمعت مشاركين من مختلف مستويات الخبرة في لحظة من السكينة واليقظة الذهنية والرفاهية داخل أحد أبرز المعالم الثقافيّة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وحضر الجلسة الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات، تأكيداً على الروابط الوثيقة وروح التعاون المتبادل بين البلدين.
وأتاحت «اليوغا تحت القبة» للزوّار بداية متوازنة لفصل الصيف، وسط أجواء غامرة بالنور والانفتاح والطمأنينة. وعكس الإقبال الاستثنائي الاهتمام المتزايد من الجمهور ببرامج العافية التي يقدِّمها «اللوفر أبوظبي»، والتي تشمل مختلف شرائح المجتمع.

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