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تشييع جنازة طفل إلينوي والمشتبه به يمثل أمام المحكمة

المشيعون يحيطون بجثمان وديع الفيوم
17 أكتوبر 2023 09:25

تجمع مشيعون غلبت عليهم دموعهم أمس الاثنين لأداء صلاة الجنازة ووضعوا ورودا بيضاء وصفراء عند قبر طفل عمره ستة أعوام طعنه رجل  وقالت الشرطة إنه استهدفه هو والدته.

وأقيمت جنازة الطفل وديع الفيومي في مسجد بضاحية بريدجفيو في شيكاجو بولاية إلينوي.

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وقالت الشرطة إن الطفل وديع ووالدته، حنان شاهين (32 عاما)، تعرضا لهجوم في بلدة بلينفيلد، على بعد نحو 64 كيلومترا جنوب غربي شيكاجو. وتعرض الطفل لنحو 26 طعنة بينما أصيبت والدته بجروح متعددة. ومن المتوقع أن تنجو.

وقال مسؤول بالمنطقة إن المشتبه به، جوزيف تشوبا (71 عاما)، اتُهم بالقتل من الدرجة الأولى ومحاولة القتل من الدرجة الأولى وتهمتين بارتكاب جرائم كراهية والضرب بسلاح مميت. وتجري وزارة العدل أيضا تحقيقا اتحاديا في جرائم كراهية.ولم يقدم تشوبا أي اعتراف خلال مثوله أمام المحكمة أمس الاثنين وتم احتجازه.

 

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
صلاة الجنازة
إلينوي
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