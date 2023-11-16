تركيا تجري محادثات لشراء 40 طائرة مقاتلة متطورة

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، اليوم الخميس، إن تركيا تجري محادثات مع بريطانيا وإسبانيا لشراء طائرات "يوروفايتر تايفون" المقاتلة.

وذكر غولر، خلال جلسة استماع في العاصمة التركية أنقرة "نعمل على الشراء".

وتابع "الآن، تبذل المملكة المتحدة وإسبانيا جهوداً لإقناع ألمانيا، (لكننا) لا نجري محادثات مع ألمانيا... إن كان ذلك ممكناً، نخطط لشراء 40 مقاتلة يوروفايتر تايفون".

وطلبت تركيا، الدولة العضو بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، شراء مقاتلات "إف-16"، إلا أن طلب الشراء تأجل.

ومن المزمع أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألمانيا غداً الجمعة لإجراء محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس.