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الولايات المتحدة تعتزم حظر التأشيرات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين

أضرار بمنزل في جنين بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي (رويترز)
2 ديسمبر 2023 02:49

واشنطن (وكالات)

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قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت إسرائيل بأن واشنطن ستفرض في الأسابيع القليلة المقبلة حظراً على تأشيرات دخول المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين ينفذون أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأضاف أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية خلال اجتماع معهم بأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءاتها الخاصة بحق عدد لم يكشف عنه من الأفراد.
وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في أعمال العنف منذ شهور في ظل توسع المستوطنات وتوقف عملية السلام التي ترعاها الولايات المتحدة منذ نحو 10 سنوات.
ورداً على سؤال، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي إنه «ليس لديه تعليق على هذا الأمر»، لكنه أضاف أن إسرائيل تندد بشدة بأي أعمال عنف أو شغب أو محاولات من جانب أفراد لتطبيق القانون بأيديهم. وعبرت الولايات المتحدة مراراً عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية، مؤكدة ضرورة وقفها.

أميركا
إسرائيل
فلسطين
الضفة الغربية
المستوطنون الإسرائيليون
المستوطنات الإسرائيلية
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