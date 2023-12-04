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أوكرانيا تصدّر ملايين الأطنان من البضائع عبر البحر الأسود

سفينة شحن محملة بالقمح تبحر من أوكرانيا
5 ديسمبر 2023 01:03

أعلنت أوكرانيا، الاثنين، أنها صدّرت نحو سبعة ملايين طن من البضائع عبر البحر الأسود، بزيادة تتخطى خمسة أضعاف الرقم المعلن قبل شهر ونيّف.
وجاء في بيان لوزارة إعادة الإعمار الأوكرانية، عبر تطبيق تلغرام، أن «مئتي سفينة صدّرت سبعة ملايين طن من البضائع».
وشملت البضائع «نحو خمسة ملايين طن من المنتجات الزراعية الأوكرانية».
وقالت الوزارة إن 31 سفينة يتم تحميلها حاليا بالبضائع في ثلاثة موانئ أوكرانية وإن 30 سفينة أخرى تبحر بالاتجاهين عبر الممر.
وكانت كييف قد أعلنت في 27 أكتوبر الماضي أنها صدّرت 1,3 مليون طن من البضائع عبر الممر منذ أغسطس، ما يشير إلى زيادة كبيرة سجّلت في نوفمبر.
وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بذلك، وقال عبر منصة «إكس» (تويتر سابقا) «ممرنا (البحري) للحبوب يواصل العمل وبلغ عتبة السبعة ملايين».
وأقامت أوكرانيا ممراً بحرياً بين موانئها الجنوبية ومضيق البوسفور في البحر الأسود في أغسطس، بعد أسابيع على انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب بين البلدين الذي رعته الأمم المتحدة وتركيا وسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب الحيوية للأمن الغذائي العالمي.
وأتاح الاتفاق تصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب وغيرها من المنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود خلال عام واحد.

 

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