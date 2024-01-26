السبت 27 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كندا تعلن قراراً مهماً في إطار علاقاتها مع تركيا

رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو
26 يناير 2024 20:29

قال مصدران، اليوم الجمعة، إن كندا وافقت على استئناف بيع الأسلحة إلى تركيا بعد أشهر من المفاوضات.
وتوصلت الدولتان العضوان في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى اتفاق لاستئناف تصدير أوتاوا مكونات طائرات مسيرة إلى أنقرة.
وأشار المصدران إلى أن الإجراء جاء بعد إتمام تركيا تصديقها على طلب انضمام السويد إلى الحلف. 
كانت الجريدة الرسمية في تركيا نشرت، أمس الخميس، بروتوكولاً بشأن انضمام السويد إلى الناتو، وهي خطوة فنية أخيرة في إطار تصديق أنقرة على مسعى الدولة الاسكندينافية للانضمام إلى الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.
وأنهى نشر الجريدة الرسمية لقانون مصادقة البرلمان التركي على انضمام السويد الثلاثاء عشرين شهرا من المفاوضات بين ستوكهولم وأنقرة بهذا الشأن.
ووقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، على وثيقة المصادقة على طلب انضمام السويد، ما يعني أن تركيا أكملت كل الخطوات المتوقعة منها.
وبعد موافقة تركيا، أصبحت المجر العائق الأخير أمام نيل السويد العضوية في التكتل الدفاعي.
وقدّمت السويد، في مايو 2022، ترشيحها لعضوية حلف شمال الأطلسي، تزامناً مع فنلندا التي أصبحت في أبريل 2023 العضو الحادي والثلاثين في الحلف.
ويتطلب انضمام أي دولة إلى الناتو مصادقة كل الدول الأعضاء في الحلف على طلب انضمامها.

أخبار ذات صلة
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب غربي تركيا
«تريندز» ومعهد السياسة الخارجية التركي يبحثان التعاون البحثي
المصدر: رويترز
كندا
أسلحة
تصدير
تركيا
آخر الأخبار
«سهرة الأربعاء» أزمة جديدة بين راشفورد و«الشياطين»!
الرياضة
«سهرة الأربعاء» أزمة جديدة بين راشفورد و«الشياطين»!
اليوم 15:30
«بارالمبية غرب آسيا» ترفع علم النسخة الرابعة
الرياضة
«بارالمبية غرب آسيا» ترفع علم النسخة الرابعة
اليوم 15:00
العلاج الجيني أمل جديد للأطفال المصابين بالصمم
الترفيه
العلاج الجيني أمل جديد للأطفال المصابين بالصمم
اليوم 14:52
حرائق الغابات في كولومبيا دمرت 17 ألف هكتار
الأخبار العالمية
حرائق الغابات في كولومبيا دمرت 17 ألف هكتار
اليوم 14:44
«الأبيض» يعرف الطريق إلى «مربع الذهب»
الرياضة
«الأبيض» يعرف الطريق إلى «مربع الذهب»
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©