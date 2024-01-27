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أميركا توافق على بيع طائرات قتالية متطورة لتركيا

طائرة من طراز إف-16
27 يناير 2024 17:25

أعطت الحكومة الأميركيّة، أمس الجمعة، الضوء الأخضر لبيع  مقاتلات من طراز «إف-16» لتركيا بقيمة 23 مليار دولار أميركي، واضعة بذلك حداً لأشهر من المفاوضات.
يأتي القرار الأميركي عقب مصادقة أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).  
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، إن عملية البيع تشمل حصول تركيا على 40 طائرة جديدة من طراز «إف-16» وحصول اليونان على 40 طائرة من طراز «إف-35» مقابل 8 مليارات دولار.
وأخطرت وزارة الخارجية الكونغرس رسمياً بهذه الصفقة المزدوجة، وفقاً لما يقتضيه القانون الأميركي.
ولتنفيذ هذه الخطوة، كانت الولايات المتحدة تنتظر أن تتسلّم وثائق تصديق تركيا على عضوية السويد في الناتو، على ما قال مسؤول أميركي اشترط عدم كشف هويته.
وبصفتها الأمينة على اتفاقية شمال الأطلسي، يجب أن تودع كل وثائق التصديق في العاصمة الفدرالية الأميركية التي تستضيف قمة في يوليو في الذكرى الـ 75 لإنشاء الناتو.
ويفرض القانون الأميركي إخطار الكونغرس بأي عملية بيع أسلحة أميركية إلى حكومة أجنبية.
وكانت قضية طائرات «إف-16»، التي تحتاج إليها تركيا لتحديث سلاح الجو، موضع مفاوضات طويلة بين واشنطن وأنقرة.
وصادق البرلمان التركي، الثلاثاء، على انضمام السويد، ليُنهي مفاوضات استمرت عشرين شهراً بين ستوكهولم وأنقرة بهذا الشأن.
كانت السويد أعلنت في مايو 2022 ترشحها للانضمام إلى الناتو إلى جانب فنلندا التي أصبحت في أبريل العضو الحادي والثلاثين في الحلف.

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