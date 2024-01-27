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روسيا تخفض صادرات النفط ومستعدة لبحث إمداد أوروبا بالغاز

حقل نفط في روسيا
27 يناير 2024 18:59

قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم السبت، إن روسيا خفضت صادرات النفط والمنتجات النفطية طوعاً بواقع 500 ألف برميل يومياً في يناير الجاري. وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي أن سوق النفط العالمية متوازنة.
وأكد نوفاك أن صادرات النفط الروسية إلى الهند تسير وفقاً للمقرر.
وروسيا أحد كبار المنتجين والمصدرين للنفط والغاز في العالم. وقد فرضت الدول الغربية عقوبات على النفط والغاز الروسيين مع بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.
في هذا السياق، نقلت وكالات أنباء عن نوفاك قوله إن موسكو مستعدة لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الغاز الطبيعي قبل انتهاء اتفاق مع أوكرانيا لنقل الغاز في أواخر 2024.
بموجب اتفاق مدته خمس سنوات أبرمته موسكو مع كييف في 2019، تصدّر روسيا الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا مقابل رسوم استخدام شبكة خطوط أنابيب.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نوفاك قوله "إذا رغب الطرف الآخر، وهو الاتحاد الأوروبي، فنحن مستعدون للمناقشات".
وأحجم مسؤول في الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، عن التكهن بشأن فرص تمديد اتفاق نقل الغاز عبر أوكرانيا بعد 2024، لكنه قال إن التكتل يقيّم جميع الاحتمالات والاستعداد لها.

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