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كوريا الجنوبية تستضيف قمة أفريقية

علم كوريا الجنوبية
3 يونيو 2024 12:47

من المقرر أن تستضيف كوريا الجنوبية  قمة مع زعماء 48 دولة هذا الأسبوع، كما تخطط لتقديم المساعدة في مجالي البنية التحتية الصناعية والتحول الرقمي.
وقال كيم تاي-يو نائب مستشار الأمن القومي للرئيس يون سوك يول إن أفريقيا تمثل "شريكا حيويا" لكوريا الجنوبية لتحقيق مزيد من التقدم في المجال الصناعي.
وسيحضر القمة غدا الثلاثاء ما لا يقل عن 30 رئيس دولة، وستشارك فيها وفود من 48 دولة. وقال مكتب يون إن رئيس البلاد ورئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني سيصدران بيانا مشتركا.
وفي يوم الأربعاء، سيستضيف قادة الأعمال في كوريا الجنوبية قمة أعمال تركز على الاستثمار والتنمية الصناعية والأمن الغذائي.

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