سلوفينيا تعترف بدولة فلسطين

ليوبليانا (الاتحاد، وكالات)

اعترفت سلوفينيا بفلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة بعد أن وافق البرلمان السلوفيني على طلب الحكومة الاعتراف في جلسة خاصة عقدت مساء أمس الأول، بأغلبية 52 من نواب البرلمان المكون من 90 عضواً. ورحبت الحكومة السلوفينية، في تدوينة لها على منصة «إكس»، بمصادقة البرلمان على طلب الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين، حيث وصف رئيس الوزراء روبرت جولوب هذه الخطوة بأنها «رسالة أمل للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة».

وقد شهدت الجلسة مقاطعة أحزاب المعارضة المحافظة عملية التصويت.

وبهذه الخطوة، تكون سلوفينيا الدولة الأوروبية الرابعة التي تعترف بفلسطين رسمياً كدولة مستقلة بعد أن سبقتها الأسبوع الماضي كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج.

ووفق بعض المراقبين، فإن الاعتراف بدولة فلسطين سيعطي الحملة الانتخابية للاتحاد الأوروبي في سلوفينيا زخماً. وفي الوقت نفسه، يرى بعض المراقبين السياسيين أيضاً أن الحكومة قامت بتسريع إجراءات الاعتراف بفلسطين بسبب جملة من الأسباب، من بينها الانتخابات الأوروبية المقررة نهاية هذا الأسبوع من أجل تعبئة ناخبيها. ووفقاً للاستطلاعات، فإن غالبية الرأي العام في سلوفينيا يؤيد الاعتراف بدولة فلسطين.

وكانت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون قد أعلنت الخميس الماضي، عزم حكومة بلادها الاعتراف باستقلال وسيادة دولة فلسطين.