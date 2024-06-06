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غواصة نووية وسفن حربية روسية ترسو في كوبا قريبا

غواصة روسية (أرشيفية)
6 يونيو 2024 23:44

أعلنت السلطات في كوبا، اليوم الخميس، أن غواصة روسية تعمل بالطاقة النووية ستزور هافانا الأسبوع المقبل، لكنها لن تكون مزودة بأسلحة نووية.
وقالت وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية، في بيان، إن الغواصة النووية الروسية "كازان"، ترافقها ثلاث سفن بينها الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" إضافة إلى ناقلة نفط وقاطرة إنقاذ، سترسو في العاصمة الكوبية في الفترة بين 12 و17 يونيو الجاري.
أضافت الوزارة "لا تحمل أي من السفن أسلحة نووية. لذا، فإن توقفها في بلادنا لا يمثل تهديدا للمنطقة".
تأتي خطوة روسيا غير المعتادة بنشر سفن حربية بالقرب من الولايات المتحدة، وخصوصا الغواصة المتطورة، وسط توتر بيت البلدين بسبب الأزمة في أوكرانيا.
والتقى الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، نظيره الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي لمناسبة حضوره العرض العسكري السنوي في 9 مايو في الساحة الحمراء.
وخلال الحرب الباردة، أثار نشر صواريخ نووية سوفياتية في الجزيرة أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، عندما اقتربت واشنطن وموسكو من خوض حرب.
وأصبحت العلاقات بين روسيا وكوبا أوثق منذ لقاء عام 2022 بين دياز كانيل وبوتين.

المصدر: آ ف ب
غواصة نووية روسية
كوبا
هافانا
فرقاطة
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