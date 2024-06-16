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الصين تحذر من ارتفاع درجات الحرارة وفيضانات

أرشيفية
16 يونيو 2024 12:45

 أصدر مركز الأرصاد الجوية الوطني بالصين، اليوم، تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، فيما أصدرت أقاليم كثيرة في الجنوب تحذيرات من فيضانات شديدة بسبب أمطار غزيرة.

وقال المركز إن من المتوقع انكسار حدة درجات الحرارة المرتفعة في شمال الصين، ومناطق بين النهر الأصفر ونهر هواي.

وتوقع المركز أن تسجل درجات الحرارة العظمى ما بين 37 و39 درجة مئوية في أجزاء من مناطق شينجيانغ ومنغوليا الداخلية وخنان.

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وتهطل منذ سبعة أيام، أمطار غزيرة على إقليم فوجيان جنوب شرق البلاد ومن المتوقع أن تستمر ليتجاوز منسوب المياه في بعض الأنهار مستويات التحذير.

وأفاد التلفزيون المركزي الصيني بأن السلطات في منطقة قوانغشي قالت إن مستويات المياه في بعض الأنهار المحلية "زادت بشكل هائل" وإن طالباً لقي حتفه في الفيضانات في مدينة جويلين في الجنوب.

المصدر: وام
ارتفاع الحرارة
الصين
فيضانات
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