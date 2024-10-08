فلوريدا تستعد لإعصار ميلتون "الكارثي"

يقترب إعصار ميلتون ، وهو عاصفة "كارثية محتملة" من الفئة الرابعة ، من ضرب ساحل خليج فلوريدا مباشرة.

في هذه الأثناء ضعف ميلتون قليلا إلى الفئة الخامسة ، لكنه لا يزال يحمل رياحاً عاتية تصل سرعتها إلى 145 ميلا في الساعة (233 كم / ساعة) بعد تجاوز الحافة الشمالية لشبه جزيرة يوكاتان المكسيكية.

ومن المتوقع أن تضرب العاصفة مدينة تامبا باي المكتظة بالسكان بكامل قوتها يوم الأربعاء بعد أقل من أسبوعين من ضرب الولاية إعصار هيلين.



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فيما طلب من سكان فلوريدا الاستعداد لأكبر جهود إجلاء في الولاية منذ سنوات.

وصرح الحاكم رون ديسانتيس إنه تم تنشيط الآلاف من أفراد الحرس الوطني في فلوريدا ، وأنه يتم توفير إمدادات إضافية من البنزين والديزل لمحطات الوقود.

وأضاف الحاكم أن فلوريدا أعدت عشرات الملاجئ لمساعدة السكان الذين تقطعت بهم السبل في العاصفة.

وقال في مؤتمر صحفي "لدينا أحد المواقع التي يمكنها القيام بـ 10000 شخص". "سيقوم الآخرون بعمل عدة آلاف. لكنها مصممة لتكون مأوى الملاذ الأخير".

وقال يوم الاثنين إن العاصفة بدت وكأنها ستكون "وحشا".

وقال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الرئيس جو بايدن ألغى زيارة مقررة إلى ألمانيا وأنجولا للإشراف على الاستعدادات لميلتون ، بالإضافة إلى جهود التعافي الجارية من إعصار هيلين.



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وقبل 10 أيام فقط، ضرب إعصار هيلين - وهو أعنف عاصفة في البر الرئيسي منذ إعصار كاترينا في عام 2005 - جنوب شرق الولايات المتحدة، مما أسفر عن مقتل 225 شخصاً على الأقل. وهناك مئات آخرون في عداد المفقودين.

وكان ما لا يقل عن 14 من هذه الوفيات في فلوريدا ، حيث تخضع 51 مقاطعة من أصل 67 الآن لتحذيرات طارئة مع اقتراب ميلتون.

وبينما ضعف الإعصار صباح الثلاثاء، حذر المركز الوطني للأعاصير من أنه قد يتضاعف حجمه قبل أن يضرب فلوريدا يوم الأربعاء.

وقال التحديث "ميلتون لديه القدرة على أن يكون واحداً من أكثر الأعاصير تدميراً على الإطلاق في غرب وسط فلوريدا".

وحذر المركز الوطني للأعاصير من أن هبوب عواصف تهدد الحياة ورياح مدمرة على طول أجزاء من الساحل الغربي لفلوريدا ممكنة اعتباراً من وقت متأخر من يوم الثلاثاء أو في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

ويمكن أن تصل مجاميع هطول الأمطار إلى مستويات محلية تبلغ 15 بوصة (38 سم) ، ويمكن أن تشهد المناطق الساحلية عواصف من 10-15 قدماً (3-4.5 متراً).

وبدأت المقاطعات في إصدار أوامر إجلاء يوم الاثنين، وسيتم تعليق الرسوم على الطرق في غرب ووسط فلوريدا.

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بدأت طوابير طويلة في محطات الوقود تتشكل في جنوب فلوريدا ، مع بعض التقارير عن نفاد الوقود من المحطات.

وقال ديسانتيس إن الازدحام المروري في بعض المناطق زاد بنسبة تصل إلى 90٪ فوق المتوسط.

كما تقرر إغلاق المدارس في العديد من المقاطعات يوم الثلاثاء.

وصدرت أوامر بإخلاء أجزاء من مقاطعة بينيلاس حيث قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص على يد هيلين يوم الاثنين.

وأعلن مطارا تامبا وأورلاندو أنهما سيوقفان عمليات الطيران اعتبارا من يوم الثلاثاء بسبب العاصفة.

وتم تأجيل حدث على غرار قاعة المدينة كان من المقرر تصويره مع المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب في ميامي يوم الثلاثاء حتى الأسبوع المقبل.