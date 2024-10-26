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«إيني» و«بي. بي» تستأنفان التنقيب في ليبيا

«إيني» و«بي. بي» تستأنفان التنقيب في ليبيا
27 أكتوبر 2024 01:20

بنغازي (الاتحاد)

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قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن شركتي «إيني» الإيطالية و«بي. بي» البريطانية استأنفتا التنقيب عن النفط في ليبيا بعد توقف عن الحفر دام لعشر سنوات. وذكرت المؤسسة في بيان أن «إيني» بدأت التنقيب في منطقة حوض غدامس أمس.  
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قد ذكرت في بيان منفصل، الخميس الماضي، أنها تقترب من استعادة مستويات الإنتاج لما كانت عليه قبل أزمة مصرف ليبيا المركزي، إذ وصل إلى 1.22 مليون برميل يومياً، أمس السبت. وأعلنت سلطات شرق البلاد في بنغازي والمؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، الأسبوع الماضي، إعادة فتح كل حقول النفط وموانئ التصدير الليبية، بعد تسوية نزاع يتعلق بمحافظ المصرف المركزي. وذكرت المؤسسة أن مستويات إنتاج النفط والمكثفات ارتفعت من  1.158 مليون برميل يومياً الأربعاء إلى 1.217 مليون برميل يومياً الخميس.
وأفاد البيان بأن ليبيا كانت تنتج نحو 1.3 مليون برميل من الخام يومياً قبل توقف الإنتاج في حقول الشرارة والفيل والسدرة أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر الماضي. ويتوقع أن يمنح استئناف أنشطة التنقيب والحفر دَفعةً جديدةً لقطاع النفط الليبي، بعد أن توقفت «إيني» و«بي بي» عن الحفر منذ عام 2014.

ليبيا
المؤسسة الوطنية للنفط
النفط
إيطاليا
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