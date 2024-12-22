بوتين يجري مباحثات نادرة مع زعيم دولة من الاتحاد الأوروبي والناتو

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، في الكرملين رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، في زيارة نادرة لزعيم دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وفق لقطات بثها التلفزيون الروسي.

وجاء في منشور، على تلغرام للصحافي بافيل زاروبين العامل في التلفزيون الروسي، أن "بوتين يلتقي حاليا في الكرملين رئيس الوزراء السلوفاكي فيكو".

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، ردا على سؤال، إن هذه الزيارة غير المعلن عنها رسميا كانت مبرمجة "قبل بضعة أيام".

وأكدت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن بوتين وفيكو أجريا محادثات ثنائية.

لم يشأ بيسكوف تحديد المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، لكنه قال إنه يمكن "افتراض" مناقشة مسألة عبور الغاز الروسي.

وأعلنت أوكرانيا، الصيف الماضي، أنها لن تجدد عقدا مع روسيا ينتهي في آخر 2024 لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر شبكتها من خطوط الأنابيب.

في الأسابيع الأخيرة، ندّدت سلوفاكيا والمجر اللتان تعتمدان بشكل كبير على الغاز الروسي، بتداعيات هذه الخطوة التي من شأنها قطع الغاز تماما عنهما في نهاية العام، مع عدم وجود حلول بديلة فورية ذات موثوقية.

وقرّر فيكو الذي يرأس حكومة سلوفاكيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقف كل المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وهو يدعو، على غرار نظيره المجري فيكتور أوربان، إلى محادثات سلام مع روسيا.

وكان فيكو أعلن، في نوفمبر الماضي، أنه سيتوجّه إلى موسكو في مايو لحضور احتفالات الذكرى الثمانين للانتصار على النازية.