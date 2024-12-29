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بايدن يعرض مساعدة كوريا الجنوبية في كارثة الطائرة المنكوبة

اشتعال النيران في طائرة كوريا الجنوبية المنكوبة
30 ديسمبر 2024 00:14

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة ضرورية لكوريا الجنوبية بعد حادث سقوط طائرة ركاب وتحطمها.
وحصدت الكارثة أرواح 179 من الركاب فيما نجا اثنان من أفراد الطاقم.
وأضاف بايدن، في بيان "لكوننا حليفين مقربين، فإن الشعب الأميركي لديه روابط صداقة عميقة مع الشعب الكوري الجنوبي ونعبر عن تعازينا للمتضررين من هذه المأساة".
وأكد بايدن أن "الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة ضرورية".
تحطّمت طائرة الرحلة 2216، وهي من ظراز "بوينغ 737-8 ايه اس"، وعلى متنها 181 شخصا عند هبوطها في مطار "موان"، على بعد حوالى 290 كيلومترا جنوب العاصمة سول عند الساعة 9,03 بالتوقيت المحلي (00,03 ت غ)، وفق وزارة الأقاليم.
كانت الطائرة، التابعة للخطوط الجوية "جيجو اير"، انطلقت من العاصمة التايلاندية بانكوك.

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المصدر: وكالات
جو بايدن
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كوريا الجنوبية
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