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الصين تطلق أسرع قطار في العالم

قمرة قيادة القطار (سي آر 450) الأسرع في العالم
30 ديسمبر 2024 01:13

كشفت الصين، الأحد، النقاب عن أسرع قطار في العالم تصل سرعته القصوى إلى 450 كيلومترا في الساعة.
وأعلنت مجموعة السكك الحديدية الوطنية الصينية، في بيان، أنها أطلقت النموذج الأول للقطار السريع (سي آر 450) في العاصمة بكين، مشيرة إلى أنه يعد الرائد دوليا من حيث المؤشرات الرئيسة مثل سرعة التشغيل وتوفير الطاقة ومستوى الضوضاء ومسافة الكبح.

  • عربة داخل القطار (سي آر 450)
    عربة داخل القطار (سي آر 450)
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ونقل تلفزيون الصين المركزي، عن البيان، قوله إن سرعة الاختبار للقطار تبلغ 450 كيلومترا في الساعة، وستكون سرعته عند التشغيل التجاري مستقبلا 400 كيلومترا في الساعة مقابل 350 كيلومترا في الساعة هي سرعة القطارات السريعة الحالية.

يذكر أن الصين تملك أضخم شبكة للسكك الحديدية في العالم يبلغ طولها 162 ألف كيلومتر، في حين وصل طول السكك الحديدية عالية السرعة إلى 47 ألف كيلومتر، وهو ما يمثل حوالي 70% من الطول الإجمالي لهذه السكك في العالم، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

المصدر: وام
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