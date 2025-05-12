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زيلينسكي يدعو البابا ليو الرابع عشر إلى زيارة أوكرانيا

زيلينسكي يدعو البابا ليو الرابع عشر إلى زيارة أوكرانيا
12 مايو 2025 19:49

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، البابا الجديد ليو الرابع عشر لزيارة أوكرانيا بعد أول اتصال هاتفي يجريه مع البابا.
وكتب زيلينسكي على منصة «اكس»: أن «مثل هذه الزيارة سوف تجلب أملا حقيقيا لجميع المؤمنين وأبناء شعبنا»، وذلك بعد مناقشة وصفها بأنها كانت «دافئة وجوهرية» مع الرئيس الجديد للكنيسة الكاثوليكية. في حين لم يعلق الفاتيكان في البداية على الدعوة.
ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الأوكراني قداس تنصيب البابا الجديد في الفاتيكان يوم الأحد المقبل.
 وأعرب البابا ليو الرابع عشر، أمس الأحد، عن تضامنه مع الشعب الأوكراني في أول صلاة له  أمام أكثر من 100 ألف شخص. 
وقال ليو الرابع عشر: «آمل أن يتم القيام بكل ما هو ممكن للوصول إلى سلام حقيقي وعادل ودائم في أقرب وقت ممكن». 

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المصدر: وكالات
البابا ليو الرابع عشر
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فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
بابا الفاتيكان
الكنيسة الكاثوليكية
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