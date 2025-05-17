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واشنطن: الفاتيكان مكان  محتمل لمحادثات سلام روسية أوكرانية

وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو (وكالات)
18 مايو 2025 01:02

روما (وكالات)

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قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أمس، إن الفاتيكان قد يكون مكاناً محتملاً لمحادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، في إشارة إلى العرض الذي طالما قدمه الكرسي الرسولي، وذلك بعد أن تعهد البابا ليو الرابع عشر ببذل «كل جهد شخصي ممكن» للمساعدة في إنهاء الحرب.
وتحدث روبيو إلى الصحفيين في روما قبيل لقائه بالكاردينال ماتيو تسوبي، المكلف من الفاتيكان بملف أوكرانيا، وقال، إنه سيناقش «الوضع الحالي للمحادثات، والمستجدات، والطريق إلى الأمام». وعندما سئل عما إذا كان الفاتيكان يمكن أن يكون وسيطاً للسلام، أجاب روبيو: «لن أصفه بالوسيط، لكنه بالتأكيد، أعتقد أنه مكان يمكن للطرفين أن يشعروا بالارتياح فيه».
وأضاف: «سنتحدث عن كل ذلك، ونحن ممتنون دائماً للفاتيكان على استعداده للقيام بهذا الدور البناء والإيجابي»، وذلك خلال حديثه في السفارة الأميركية بروما.

الولايات المتحدة
الفاتيكان
روسيا
واشنطن
محادثات سلام
أوكرانيا
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