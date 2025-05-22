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موريتانيا والسنغال تدشنان تصدير الغاز الطبيعي من حقل مشترك

موريتانيا والسنغال تدشنان تصدير الغاز الطبيعي من حقل مشترك
22 مايو 2025 20:28

أعطى الرئيسان الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني والسنغالي بشيرو ديوماي فاي، اليوم الخميس، بشكل  رسمي إشارة البدء بعمليات تصدير الغاز الطبيعي المسال من حقل الغاز المشترك بينهما المسمى "السلحفاة آحميم الكبير" الواقع في عرض البحر في سواحل المحيط الأطلسي.

تم التدشين خلال حفل أقيم على منصة عائمة تابعة لشركتي "بريتش بتروليوم" و"كوسموس انرجي".
يعد مشروع حقل الغاز الطبيعي المسال "السلحفاة" من أكبر مشاريع إنتاج الغاز في غرب القارة الأفريقية في عرض البحر.

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وتصل أعماق الآبار إلى 2850 مترا ويتوقع أن تنتج المرحلة الأولى من المشروع نحو مليونين وأربعمائة ألف طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا.
وسيخصص جزء منها لتلبية الطلب المحلي.

ودخلت موريتانيا والسنغال في مارس الماضي نادي الدول المنتجة للغاز حين انطلقت من الحقل المشترك بينهما أول ناقلة للغاز تحمل شحنة موجهة للأسواق العالمية. 

المصدر: د ب أ
موريتانيا
السنغال
الغاز الطبيعي المسال
تصدير
تدشين
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