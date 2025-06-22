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مصر تعرب عن قلقها البالغ تجاه التطورات في إيران وتدعو إلى ضبط النفس

مصر تعرب عن قلقها البالغ تجاه التطورات في إيران وتدعو إلى ضبط النفس
22 يونيو 2025 14:03

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ قلقها إزاء التطورات الأخيرة في إيران، محذّرة من مخاطر التصعيد المتسارع الذي من شأنه أن يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

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وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن استمرار التصعيد ينذر بعواقب وخيمة على السلم الإقليمي والدولي، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم انتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وناشدت جميع الأطراف المعنية ضبط النفس وتغليب لغة الحوار واللجوء إلى الحلول السلمية، مؤكدة أن اللجوء إلى الخيار العسكري لن يؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار.

المصدر: وام
مصر
إيران
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