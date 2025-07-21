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زيلينسكي يعلن موعد ومكان جولة مقبلة من المحادثات مع روسيا

مباحثات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول (أرشيفية)
21 يوليو 2025 22:30

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أمين مجلس الأمن والدفاع رستم أوميروف أخبره بأن الجولة المقبلة من محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا من المقرر أن تنعقد يوم الأربعاء في تركيا.
وأضاف زيلينسكي، في خطابه المسائي المصور "ناقشتُ اليوم مع رستم أوميروف التحضيرات لتبادل الأسرى وعقد اجتماع آخر مع الجانب الروسي في تركيا".
وتابع "أوميروف قال إن الاجتماع من المقرر أن ينعقد يوم الأربعاء. سنوافيكم بمزيد من التفاصيل غدا".
كان أوميروف يشغل منصب وزير الدفاع وعُين مؤخرا أمينا عاما لمجلس الأمن والدفاع الأوكراني، وقاد الجولتين الأوليين من المحادثات مع روسيا.

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