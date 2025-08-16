الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

النيجر.. 23 قتيلاً جراء فيضانات عارمة

سكان يسلكون طريقًا غمرته الفيضانات في النيجر (وكالات)
17 أغسطس 2025 02:14

نيامي (الاتحاد)

لقي 23 شخصاً مصرعهم وأصيب 21 آخرون من جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها النيجر أخيراً. ونقلت وكالة الأنباء النيجرية، أمس عن جهاز الإطفاء المحلي قوله خلال مؤتمر صحفي عقد في (نيامي): إن سوء الأحوال الجوية تسبب في انهيار 361 منزلاً ما أثر على أكثر من 5800 أسرة أي ما مجموعه 42 ألفاً و559 شخصاً. وأضاف المصدر أن الجهاز دعا سكان المناطق المتضررة إلى تجنب عبور الأنهار والجسور المغمورة بالمياه ومغادرة المناطق المعرضة للفيضانات وعدم الإقامة في المساكن الهشة أو المتضررة. وتتعرض النيجر سنوياً لفيضانات غالباً ما تخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة، إذ بلغت حصيلة فيضانات عام 2024 نحو 400 قتيل وأكثر من مليون ونصف المليون متضرر وفقاً للأرقام الرسمية.

أخبار ذات صلة
طقس غائم واحتمال سقوط أمطار اليوم
رئيس الدولة يعزي في ضحايا الفيضانات في باكستان
النيجر
فيضانات
أمطار
أمطار غزيرة
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي يتجه نحو الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي في قاعدة إلمندورف ريتشاردسون المشتركة في ألاسكا (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات: قمة ألاسكا خطوة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين
17 أغسطس 2025
جهود إماراتية لا تنقطع لإغاثة سكان قطاع غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعم الأيتام بمواصي خان يونس في غزة
17 أغسطس 2025
أحد متمردي إم 23 يسير على مشارف ماتاندا شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون لـ«الاتحاد»: فرص واعدة لنجاح اتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا
17 أغسطس 2025
فلسطينيون ينتظرون الحصول على الطعام من مطبخ خيري في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: مليون امرأة وفتاة يواجهن مجاعة جماعية
17 أغسطس 2025
يمنيون ينتظرون في طابور طويل لتلقي المساعدات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: آلاف اليمنيين يواجهون المجاعة بمحافظة حجة
17 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©