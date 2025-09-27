الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الناتو يعزز وجوده في البلطيق بعد توغل طائرات مسيرة

فرقاطة دنماركية
27 سبتمبر 2025 23:26

قال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم السبت، إنه قرر تعزيز مهمته في بحر البلطيق بفرقاطة دفاع جوي وأصول أخرى ردا على توغل طائرات مسيرة في الدنمارك.
وقال الجيش الدنماركي، في وقت سابق اليوم، إنه رصد طائرات مسيرة مجهولة بالقرب من منشآت عسكرية في الدنمارك، وذلك في أعقاب عدة توغلات بطائرات مسيرة قرب مطارات وبنية تحتية حيوية الأسبوع الماضي.
وأُغلق مطار العاصمة كوبنهاغن، أكثر المطارات ازدحاما في منطقة الشمال الأوروبي، لعدة ساعات يوم الاثنين بعد أن شوهدت عدة مسيّرات كبيرة في مجاله الجوي. كما أُغلقت خمسة مطارات دنماركية أخرى بشكل مؤقت في الأيام التالية.
وردا على ذلك، قال الحلف، في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى وكالات الأنباء، إنه "سيعزز إجراءات التأهب بأصول جديدة متعددة المجالات في منطقة بحر البلطيق".
وأضاف الحلف أن الأصول الجديدة تشمل "منصات لأغراض المخابرات والمراقبة والاستطلاع فضلا عن فرقاطة دفاع جوي واحدة على الأقل".
وقال متحدث باسم حلف الأطلسي إنه لن يقدم تفاصيل عن الدول التي ستساهم بالأصول الإضافية.
وستعزز الأصول الجديدة من مهمة "حارس البلطيق" التي أطلقها حلف شمال الأطلسي في يناير الماضي ردا على سلسلة من الهجمات التي تضررت فيها كابلات طاقة وخطوط اتصال وأنابيب غاز في قاع بحر البلطيق.
ونشرت دول الحلف فرقاطات وطائرات استطلاع ووحدات بحرية مسيرة في إطار المهمة للمساعدة في حماية البنية التحتية الحيوية.

