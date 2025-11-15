الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

واشنطن تتجه لتفعيل «خطة غزة» عبر مجلس الأمن

فلسطينيون يسيرون وسط مبان مدمرة في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
16 نوفمبر 2025 01:53

غزة (الاتحاد وكالات)

أخبار ذات صلة
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!

تدفع الولايات المتحدة، لاعتماد مشروع قرارها المتعلق بمستقبل قطاع غزة في مجلس الأمن الدولي، غداً الاثنين، بعد إدخال عدد من التعديلات عليه، بعد أن حظيت الخطة بدعم من دول عربية وإسلامية، إضافة إلى تأييد السلطة الفلسطينية. ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروع القرار الأميركي، مساء غد.
وحظي مشروع القرار الأميركي بدعم عربي إسلامي كبير، حيث قالت الدول المعنية، في بيان مشترك مع الولايات المتحدة: «إن الخطة الشاملة  لإنهاء الحرب على غزة، تُمهد الطريق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، معتبرة أنها تُوفر مساراً عملياً نحو السلام والاستقرار، ليس فقط بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بل للمنطقة بأسرها».
وواجهت الولايات المتحدة ثلاثة خيارات، الأول قبول بعض التعديلات الروسية، والثاني جمع دول في «تحالف الراغبين» خارج الأمم المتحدة لتتولى وتمول عملية استقرار غزة، أما الثالث، والذي قررت في الأخير اللجوء إليه، فهو طرح مسودتها للتصويت مباشرة.
ويتطلب تمرير المشروع الأميركي الحصول على تسعة أصوات وعدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين (روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا والولايات المتحدة) حق النقض «الفيتو».
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، مساء الجمعة: إن الخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأميركي لإنهاء الصراع في غزة، تمثل أفضل مسار لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن مشروع قرارها في مجلس الأمن سيُفعّل هذه الخطة، عبر مشروع قرار أميركي.
وقالت «بلومبرغ»: إن الخطوة الأممية تبقى رمزية إلى حد كبير، إذ إن خطة ترامب المكوّنة من 20 بنداً قيد التنفيذ فعلياً منذ أن وقّعت إسرائيل و«حماس» اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، لكن واشنطن تسعى للحصول على ختم موافقة من المنظمة الدولية للحفاظ على الزخم الدبلوماسي.

اتفاق غزة
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
أميركا
مجلس الأمن
مجلس الأمن الدولي
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك
علوم الدار
نهيان بن مبارك: قيم ومبادئ التسامح والتعايش تتجسد في أقوال وأفعال رئيس الدولة
اليوم 12:56
جانب من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في تشيلي
الأخبار العالمية
انتخابات رئاسية في تشيلي
اليوم 12:46
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
الرياضة
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
اليوم 12:06
دبي.. تنفيذ أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
علوم الدار
نجاح أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
اليوم 12:02
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
الرياضة
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©