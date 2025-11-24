الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

زيلينسكي: المحادثات يجب أن تحقق السلام الدائم

زيلينسكي: المحادثات يجب أن تحقق السلام الدائم
24 نوفمبر 2025 20:19

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن عملية السلام الحالية التي تقودها الولايات المتحدة يجب دراستها بعناية لكي تضمن تحقيق السلام الدائم والأمن في أوكرانيا. 
وأضاف، في منشور عبر تطبيق تليجرام، أن «أوكرانيا تعمل بشكل بناء قدر الإمكان». 
وجاءت تصريحات زيلينسكي بعدما التقى ممثلون عن الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا لعقد محادثات رفيعة المستوى في جنيف أمس الأحد لبحث مقترح السلام الجديد الذي طرحته واشنطن لإنهاء الأزمة.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، إن الخطة الأميركية قد تأخذ في الاعتبار «وجهات النظر الأوكرانية».
كما أشاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ورئيس الوفد الأوكراني أندريه يرماك، أمس الأحد، بـ«التقدم الجيد» المحرز في المحادثات الجارية في جنيف بشأن المقترح الأميركي.
وقال يرماك للصحافيين «لقد أحرزنا تقدما جيدا للغاية، ونحن نمضي قدما نحو السلام العادل والدائم الذي يستحقه الشعب الأوكراني».
وبدوره، قال روبيو إن المحادثات المستمرة «هي على الأرجح الأكثر إنتاجية وأهمية... حتى الآن في هذه العملية برمتها».

اتفاق أميركي - أوكراني على تغيير مسودة «خطة السلام»
عقب اتصال هاتفي مع شي.. ترامب يشيد بالعلاقات مع الصين
المصدر: د ب أ
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
الرئيس الأوكراني
محادثات سلام
الولايات المتحدة
أميركا
ماركو روبيو
دونالد ترامب
