السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا حققت في 2025 ثاني أكبر مكسب ميداني في أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ "غراد"
2 يناير 2026 20:54

سجّلت روسيا في عام 2025 ثاني أكبر مكاسب في حبهات القتال في أوكرانيا بعد تلك التي حققتها في عام 2022، بحسب ما أظهر تحليل لوكالة فرانس برس اليوم الجمعة.
وسيطر الجيش الروسي، الذي يتفوق عديدا وعتادا، على أكثر من 5600 كيلومتر مربّع من الأراضي الأوكرانية في 2025، بحسب تحليل لبيانات صادرة عن معهد دراسة الحرب.
وتُعدّ هذه المساحات أكبر من تلك التي سيطر عليها الجيش الروسي في العامين السابقين مجتمعين، رغم أنها أقل بكثير من 60 ألف كيلومتر مربّع سيطر عليها في العام الأول من الأزمة.
حققت روسيا أكبر تقدّم في 2025 في نوفمبر (701 كيلومتر مربّع) بينما كانت مساحة 244 كيلومترا مربعا التي سيطرت عليها في ديسمبر الأقل منذ مارس، بحسب البيانات.
وأجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب محادثات مع الجانبين في مسعى لوضع حد للأزمة.

أخبار ذات صلة
روسيا تعلن مقتل 25 شخصاً جراء هجوم بـ«مسيرات» في خيرسون
روسيا ستقدم أدلة على محاولة أوكرانيا استهداف مقر إقامة بوتين
المصدر: آ ف ب
روسيا
الأزمة الأوكرانية
جبهات القتال
آخر الأخبار
محمد بن راشد يلتقي أعيان البلاد ورجال الأعمال والمستثمرين في قصر زعبيل
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي أعيان البلاد ورجال الأعمال والمستثمرين في قصر زعبيل
اليوم 21:07
صورة لمادورو مكبل اليدين ومعصوب العينين
الأخبار العالمية
ترامب ينشر صورة لمادورو مكبل اليدين ومعصوب العينين
اليوم 21:02
كلباء يتفوق على عجمان بهدف قدوس
الرياضة
كلباء يتفوق على عجمان بهدف قدوس
اليوم 20:34
لأول مرة.. عرض مجوهرات مرتبطة ببوذا
الترفيه
لأول مرة.. عرض مجوهرات مرتبطة ببوذا
اليوم 20:34
دبا ينتصر يكسب البطائح في «طريق السادسة»
الرياضة
دبا ينتصر يكسب البطائح في «طريق السادسة»
اليوم 20:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©