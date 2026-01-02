روسيا حققت في 2025 ثاني أكبر مكسب ميداني في أوكرانيا

سجّلت روسيا في عام 2025 ثاني أكبر مكاسب في حبهات القتال في أوكرانيا بعد تلك التي حققتها في عام 2022، بحسب ما أظهر تحليل لوكالة فرانس برس اليوم الجمعة.

وسيطر الجيش الروسي، الذي يتفوق عديدا وعتادا، على أكثر من 5600 كيلومتر مربّع من الأراضي الأوكرانية في 2025، بحسب تحليل لبيانات صادرة عن معهد دراسة الحرب.

وتُعدّ هذه المساحات أكبر من تلك التي سيطر عليها الجيش الروسي في العامين السابقين مجتمعين، رغم أنها أقل بكثير من 60 ألف كيلومتر مربّع سيطر عليها في العام الأول من الأزمة.

حققت روسيا أكبر تقدّم في 2025 في نوفمبر (701 كيلومتر مربّع) بينما كانت مساحة 244 كيلومترا مربعا التي سيطرت عليها في ديسمبر الأقل منذ مارس، بحسب البيانات.

وأجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب محادثات مع الجانبين في مسعى لوضع حد للأزمة.