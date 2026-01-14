الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى ومصابون بحادث قطار في تايلاند

عمال إنقاذ بجوار حطام حادث قطار بعد انهيار رافعة بناء في مقاطعة ناخون راتشاسيما بتايلاند.
14 يناير 2026 09:03

 قُتل 22 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في حادث قطار نجم عن انهيار رافعة في شمال تايلاند، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء.
وقال المسؤول في مركز الشرطة بمحافظة ناخون راتشاسيما في شمال شرق بانكوك ثاتشابون تشيناوونغ  إن "22 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 80 آخرين". 
وفي بيان منفصل، أوضحت السلطات المحلية أن "رافعة انهارت على قطار، ما أدى إلى خروجه عن السكة واشتعال النيران فيه". 
ووقع الحادث قرابة الساعة التاسعة صباحا (02,00 بتوقيت غرينتش) عندما سقطت رافعة كانت تُستخدم في بناء خط سكة حديد فائق السرعة على قطار ركاب أسفلها. 
وقال وزير النقل التايلاندي فيفات راتشاكيتبراكارن إن 195 شخصا كانوا على متن القطار الذي كان يسير في رحلة بين العاصمة بانكوك ومحافظة أوبون راتشاثاني. وحث السلطات على التحقيق في سبب الحادث. 

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع تايلاند وتعزي في ضحايا حادث القطار
ارتفاع حصيلة ضحايا حادث قطار بتايلاند
المصدر: آ ف ب
تايلاند
حادث قطار
قطار
آخر الأخبار
«أبوظبي للاستدامة».. مشروع مشترك لتسريع إنشاء أول منشأة في الإمارات لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية
علوم الدار
«أبوظبي للاستدامة».. مشروع مشترك لتسريع إنشاء أول منشأة في الإمارات لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية
اليوم 21:13
شمسة بنت حشر مرشّح وحيد للمقعد النسائي في اتحاد الطائرة
الرياضة
شمسة بنت حشر مرشّح وحيد للمقعد النسائي في اتحاد الطائرة
اليوم 21:03
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
علوم الدار
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
اليوم 20:38
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل
علوم الدار
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل
اليوم 20:09
رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين
اليوم 20:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©