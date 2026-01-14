قتلى ومصابون بحادث قطار في تايلاند

قُتل 22 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في حادث قطار نجم عن انهيار رافعة في شمال تايلاند، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء.

وقال المسؤول في مركز الشرطة بمحافظة ناخون راتشاسيما في شمال شرق بانكوك ثاتشابون تشيناوونغ إن "22 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 80 آخرين".

وفي بيان منفصل، أوضحت السلطات المحلية أن "رافعة انهارت على قطار، ما أدى إلى خروجه عن السكة واشتعال النيران فيه".

ووقع الحادث قرابة الساعة التاسعة صباحا (02,00 بتوقيت غرينتش) عندما سقطت رافعة كانت تُستخدم في بناء خط سكة حديد فائق السرعة على قطار ركاب أسفلها.

وقال وزير النقل التايلاندي فيفات راتشاكيتبراكارن إن 195 شخصا كانوا على متن القطار الذي كان يسير في رحلة بين العاصمة بانكوك ومحافظة أوبون راتشاثاني. وحث السلطات على التحقيق في سبب الحادث.



