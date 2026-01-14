الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تريندز: «الإخوان» تحدٍّ عابر للحدود

تريندز: «الإخوان» تحدٍّ عابر للحدود
15 يناير 2026 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: تصنيف فروع «الإخوان» منظمات إرهابية يحاصر نشاط «الجماعة»
تعاون معرفي بين «تريندز» و«تنمية المجتمع» بأبوظبي

أكد خبراء وأكاديميون وباحثون في جلسة حوارية نظمها مجلس تريندز البحثي، أن جماعة الإخوان، لم تعد مجرد إشكالية تاريخية، بل تمثل ملفاً مركزياً يمتد تأثيره إلى الحاضر والمستقبل، في ظل إقليم يشهد أزمات متشابكة وصراعات مفتوحة. 
وشددوا، على أن مواجهة هذا التنظيم لا يمكن أن تقتصر على المقاربات الأمنية وحدها، بل تتطلب رؤية شاملة تدمج بين الفكر، والتعليم، والإعلام، والسياسات العامة، وتعزز الوعي المجتمعي والبحث العلمي بوصفهما خط الدفاع الأول.
وخلال جلسة بعنوان «الإخوان في سياق إقليمي مضطرب»، أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن تنظيم الإخوان يُعد من أكثر الفواعل العابرة للدول قدرة على استثمار مناخ الاضطراب الإقليمي. وأوضح العلي أن التجربة خلال العقد الماضي أثبتت سعي التنظيم إلى إعادة إنتاج نفسه عبر القفز على الأزمات وتوظيف الصراعات وبناء شبكات نفوذ تتجاوز الدولة الوطنية، محذراً من خطاب أيديولوجي تعبوي يهدد الاستقرار السياسي. وأضاف: أن الضغوط التي تعرض لها التنظيم في بعض الدول لا تعني نهايته، نظراً لقدرته العالية على التكيف وإعادة التموضع، سواء عبر العمل العلني أو الاختراق غير المباشر للمجتمعات واستغلال الفضاء الإعلامي والرقمي.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
مركز تريندز
جماعة الإخوان
الإخوان المسلمين
جماعة الإخوان الإرهابية
جماعة الإخوان المسلمين
الإخوان
الإخوان المسلمون
محمد العلي
آخر الأخبار
شمسة بنت حشر مرشّح وحيد للمقعد النسائي في اتحاد الطائرة
الرياضة
شمسة بنت حشر مرشّح وحيد للمقعد النسائي في اتحاد الطائرة
اليوم 21:03
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
علوم الدار
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
اليوم 20:38
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل
علوم الدار
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل
اليوم 20:09
رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين
اليوم 20:07
صقر غباش يهنئ هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب المصري
علوم الدار
صقر غباش يهنئ هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب المصري
اليوم 20:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©