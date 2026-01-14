تريندز: «الإخوان» تحدٍّ عابر للحدود

أبوظبي (الاتحاد)

أكد خبراء وأكاديميون وباحثون في جلسة حوارية نظمها مجلس تريندز البحثي، أن جماعة الإخوان، لم تعد مجرد إشكالية تاريخية، بل تمثل ملفاً مركزياً يمتد تأثيره إلى الحاضر والمستقبل، في ظل إقليم يشهد أزمات متشابكة وصراعات مفتوحة.

وشددوا، على أن مواجهة هذا التنظيم لا يمكن أن تقتصر على المقاربات الأمنية وحدها، بل تتطلب رؤية شاملة تدمج بين الفكر، والتعليم، والإعلام، والسياسات العامة، وتعزز الوعي المجتمعي والبحث العلمي بوصفهما خط الدفاع الأول.

وخلال جلسة بعنوان «الإخوان في سياق إقليمي مضطرب»، أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن تنظيم الإخوان يُعد من أكثر الفواعل العابرة للدول قدرة على استثمار مناخ الاضطراب الإقليمي. وأوضح العلي أن التجربة خلال العقد الماضي أثبتت سعي التنظيم إلى إعادة إنتاج نفسه عبر القفز على الأزمات وتوظيف الصراعات وبناء شبكات نفوذ تتجاوز الدولة الوطنية، محذراً من خطاب أيديولوجي تعبوي يهدد الاستقرار السياسي. وأضاف: أن الضغوط التي تعرض لها التنظيم في بعض الدول لا تعني نهايته، نظراً لقدرته العالية على التكيف وإعادة التموضع، سواء عبر العمل العلني أو الاختراق غير المباشر للمجتمعات واستغلال الفضاء الإعلامي والرقمي.